'Eksi Bir' filmine New York'ta 4 ödül

Yapımcılığını Yasemin Küçükçavdar'ın, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği 'Eksi Bir' filmi, ABD'nin en prestijli beyazperde etkinliklerinden biri olan 'New York Chelsea Film Festivali'nde 4 ödüle layık görüldü. Gecenin en dikkat çeken yapımlarından biri olan 'Eksi Bir', en iyi film ödülünü de kazandı.

Bireysel ödüllerde de büyük başarı kazanan filmin, kazandığı diğer üç ödül şöyle:

- En iyi senaryo ödülü: Orhan Oğuz ve Eyüphan Erkul

- En iyi görüntü yönetmeni ödülü: Cihan Yeşiltarla

- En iyi erkek oyuncu: Metin Belgin

Kardeş Sanatlar Film prodüksiyon'dan Yasemin Küçükçavdar'ın yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Orhan Oğuz ve Eyüphan Erkul yazdı. Filmin başrollerini ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın, tecrübeli tiyatrocu Metin Belgin, Çukur dizisinin 'İdris Baba'sı Ercan Kesal ve Şubat dizisinin 'Komiser Arif'i Serkan Ercan paylaşıyor. Filmin senaryosunu Orhan Oğuz ve Eyüphan Erkul kaleme aldığı 'Eksi Bir' filmi ''evsiz'' bir adam ile ondan kurtulmak isteyen üç zabıtanın hikayesini anlatıyor ve olayın tamamı bir gecede geçiyor.