T24 - Basın meslek örgütleri Silivri'de tutuklu gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'a destek amacıyla Silivri'de bir açıklama yaptı. Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, "Buradaki meslektaşlarımızın adil yargılanma hakkını kullanamadıklarını, böyle bir hakkın kendilerinden esirgendiğini düşünerek buraya geldik. Onların yanında olduğumuzu, onların hukuktan olabildiğince herkes kadar en üst düzeyde yararlanmalarının savunucusu olduğumuzu ifade etmek için geldik" diye konuştu.



Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin de (TGC) aralarında bulunduğu bazı basın meslek örgütleri, ''Ergenekon'' davaları kapsamında yargılanan aralarında Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay’ın da bulunduğu gazetecilere destek vermek amacıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde ortak basın açıklaması yaptı.



Grup adına konuşan Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, TGC, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın Konseyi gibi çeşitli meslek kuruluşları olarak buraya geldiklerini söyledi.



Ekşi, ''Buradaki meslektaşlarımızın adil yargılanma hakkını kullanamadıklarını, böyle bir hakkın kendilerinden esirgendiğini düşünerek buraya geldik. Onların yanında olduğumuzu, onların hukuktan olabildiğince herkes kadar en üst düzeyde yararlanmalarının savunucusu olduğumuzu ifade etmek için geldik'' diye konuştu.



Ekşi: Adil yargılanma herkesin hakkı

Meslektaşlarının eylemleriyle ilgili karar vermenin yargının işi olduğunu belirten Ekşi, şunları kaydetti:



"Onlar bizim meslektaşımızdır, kardeşimizdir ve onların haklarını savunmayı da öncelikli bir görev olarak düşündüğümüz için böyle bir karar verdik. Bu kararımız sadece onlarla bağlantılı değil, özgürlüğünden mahrum edilen veya özgürlüğü tehdit altında bulunan bütün gazetecileri de kapsayan bir karardır. Bugün Silivri'de nasıl beraber olduksa bu ayın 25'inde yapacağımız ikinci toplantıda diğer meslek kuruluşlarına da uzanarak daha geniş kapsamlı bu konuları ele almaya karar verdik.



Meslektaşlarımızı veya fikirlerinden dolayı özgürlükleri tehdit edilmiş tüm insanları kapsayacak şekilde, onların haklarını koruyacak şekilde bir çalışma içindeyiz. Bu ayın 25'inden itibaren yeni bir aşamaya girecek olan bu çalışma, aslında sadece 6 meslektaşımızla ilgili değil, sokaktaki insan da dahil olmak üzere hepimizin özgürlüklerini öngören, onları savunmayı öngören bir çalışma olacaktır.''



"Adil yargılanma hakkı, herkesin kutsal hakkıdır'' diyen Ekşi, bu hakkı savunmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.



Erinç: AİHM'le bağdaşmaz

TGC Başkanı Orhan Erinç de ''Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış bir ülke ve Anayasa’nın 90. maddesinde yakında yapılan değişiklikte de bu sözleşmeyi Anayasanın neredeyse üstünde sayacak bir yaklaşımla bir Anayasa değişikliği gerçekleştirmiş bir ülke'' dedi.



Orhan Erinç, buna dayanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) özellikle Türkiye'deki yargılama konusunda verdiği kararların ortada olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: ''Süreç açısından, tutukluluk süreleri açısından değerlendirme yapıldığında uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve AİHM'in içtihatlarıyla bağdaşmadığını söylemek mümkün. Özgürlükleri tehdit altında bulunan, yaklaşık 700 davada yargılanmakta olan, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle suçlandırılan meslektaşlarımızın yanındayız. Onlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Türk Ceza Kanunu'nun gazetecilik faaliyetlerini sınırlayan maddelerinin değiştirilmesi için Adalet Bakanlığına Şubat ayından bu yana yaptığımız başvurular, öneriler devam ediyor. Bunu önümüzdeki 25 Ağustosta geniş kapsamlı bir toplantıda yeniden gündeme alıp ortak bir meslek görüşü oluşturma konusunda çalışıyoruz.''

Balbay'la sohbet

Açıklamaya katılan basın meslek örgütü temsilcileri, ''Ergenekon'' davasının 77. duruşmasını da ilk ara verilinceye kadar izledi.



Temsilciler, verilen arada tutuklu sanıklardan Mustafa Balbay ile bir süre uzaktan sohbet etti.

