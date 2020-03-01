Eksi 5 derecede lastik botta can pazarı!

Çanakkale'den kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan sığınmacıların botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından, Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla harekete geçen sığınmacılar zor şartlar altında ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik sığınmacı grubu, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı.





Açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen botu sahil güvenlik ekipleri kurtardı.



Batmak üzere olan bottan atlayan bir göçmen ise eksi 5 derecelik havada yüzerek karaya çıktı. (İHA)