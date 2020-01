Eksi 12 derecede saygı nöbeti

Bedir ALTUNOK/KARS,(DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sarıkamış Harekatı’nın 103’üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında, şehitler için sıfırın altında 12 derecede saygı nöbeti tuttu.

Şehitleri anma programına Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış 9\'uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, kurum amirleri, öğretim üyeleri ile öğrenci ve çok sayıda kişi katıldı. Sarıkamış kent merkezinde bir araya gelen asker kıyafeti giyen ve ellerine Türk bayrakları ile meşale alan yaklaşık 300 öğrenci, dün akşam hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu ilçede Yukarı Sarıkamış Şehitlik Anıta kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdüler. Program, şehitlik anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Şehitlerinin 103\'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi\'nin her yıl geleneksel hale getirdiği, \'Şehitlere Saygı Nöbeti\' programı için bir araya geldiklerini belirtti. Karaman, şöyle dedi:

\"Bu vatan uğruna Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından gelen insanlar dondurucu soğukta canlarını vererek şehit olmuşlar. Böyle kutsal, böyle önemli bir yerde tabi ki Sarıkamış halkı da onlara en iyi şekilde ev sahipliğini yapıyor. Sarıkamışlı olmak bir ayrıcalıktır. Sarıkamış halkı her zaman şehitlerine sahip çıkıyor. Kafkas Üniversitemizin düzenlediği bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.\"

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ise konuşmasında şehitlere olan borcun ödenemeyeceğini vurgulayarak, \"Sarıkamış; bir hüzündür. Ama aynı zamanda Çanakkale\'nin de önsözüdür. Ecdadımız her zaman cesaretliğini, yürekliliğini ortaya koymuştur. Ancak coğrafi şartlara yenik düşmüşler.Biz bu yiğitleri unutmayacağız,gelecek nesillere bu kahramanları anlatacağız\" diye konuştu.

Mehmetçik\'in o dönem dondurucu soğuğa rağmen mücadele ettiğini vurgulayan Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard.Doç.Dr. Mehmet Emin Karabayır, \"Köstence, Kosova, Kudüs gibi İslam aleminin dört yanından gelen Mehmetçiklerin sadece düşmanla değil eksi 45 derecede bütün imkansızlıklara rağmen dondurucu soğukla mücadele ettiklerini,cihattan kaçmamış,düşmana arkasını dönmemiş ve vatanını canı pahasına korumayı bilmişti\" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler,Yukarı Sarıkamış Şehitlik Anıtı önünde temsili askerleri canlandırarak soğuk havada nöbet değişimi yaptı. Yaklaşık 4 saat nöbet tutan askerlere karavana kazanından çorba dağıtıldı.

