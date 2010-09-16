Eksen kaymasına ABD'den yanıt

T24 - Alman Marshall Fonu'nun Türkiye anketine ABD Dışişleri "Avrupa'da Türkiye dışında hiçbir ülke ile bu kadar açık ve süregelen diyaloğumuz yok" açıklamasıyla yanıt verdi.



Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun ''Transatlantik Trendler'' anketine ABD'den değerlendirme geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon, Türkiye'nin Batı'ya sırtını döndüğü görüşüne katılmadığını söyledi.



Türkiye'nin çok uzun zamandır, çoklu kimliğe sahip olduğunu ve Ortadoğu'ya ilgisinin bulunduğunu ifade eden Gordon, Türk hükümetiyle çalışmaları sonucunda ''Türkiye'nin her zaman ABD ve Batı'ya yakın durduğu, AB'ye katılım ilgisinin sürdüğü kanaatine vardıklarını'' belirtti.



Anket sonuçlarında Türk halkının AB üyeliğine ilişkin inancının azalmasını ''cesaret verici bulmadığını'' dile getiren Gordon, AB'nin de Türkiye'yi bu sürece odaklayıcı bazı adımlar atması gerektiğini, bu noktada Türkiye'yi teşvikin önem taşıdığını vurguladı.



Avrupa Birliği'ne katılımının Türkiye ve AB'ye bağlı olduğunu ancak ABD'nin de Ankara'yı desteklemeye devam ettiğini ifade eden Gordon, AB'nin üyelik kriterlerini karşılayan bir Türkiye ile daha da güçleneceğini söyledi.



Gordon, bir soru üzerine Türk hükümetiyle açık, samimi ve yoğun diyalog içinde olduklarını, Türkiye ile ABD arasında görüş farklılıkları olduğu gibi, çok sayıda ortak çıkar ve politikaların bulunduğunu hatırlattı.





İran, Mavi Marmara, Ermenistan



Başka bir soru üzerine, İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi noktasında Türkiye ile aynı fikirde olduklarını ancak İran'ın bu konuda gerekli kriterleri yerine getirip getirmediği hususunda görüş farklılıkları bulunduğunu ifade eden Gordon, Tahran anlaşmasını örnek verdi. Gordon, yine de iki ülkenin bu konuda birbirlerine karşı samimi davrandığını söyledi.



İsrail'in Mavi Marmara gemisine baskını ve Hamas konusunda da Türkiye ile bazı görüş farklılıkları olduğunu ama bu konuda da iki ülkenin birbirine açık yaklaştığını dile getiren Gordon, ''Şunu söyleyebilirim: Avrupa'da Türkiye dışında hiçbir ülke ile bu kadar açık ve süregelen diyaloğumuz yok'' diye konuştu.



Gordon, Türkiye ile Ermenistan konusunda da bazı farklı bakışlar bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini desteklediklerini dile getirdi. Bunun hem iki ülkeye hem bölgeye yarar getireceğini ifade eden Gordon, Türk hükümetinin de buna katıldığını vurguladı.





Philip Gordon, şu ifadeleri kullandı:



''Türk hükümetiyle diyaloğumuz, Türkiye'nin batıdan uzaklaştığı mefhumuyla uyumlu değil. Türkiye'nin tüm söylemleri, kendilerini NATO'nun değerli bir üyesi olarak görmeye devam ettiği, AB'ye katılımı istediği ve ABD ile işbirliğine önem verdiğini gösteriyor."





Hedef 'model ortaklık'



ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon, bir soru üzerine Türkiye ile ''model ortaklık'' ilişkisi kurma çabası içinde olduklarını belirterek, Türkiye ile ilişkilere değer verdiklerini kaydetti. Türk kamuoyunun görüşlerine de önem verdiklerini dile getiren Gordon, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiyi ''çok önemli ve stratejik'' olarak nitelendirdi ve bu ilişkinin iki taraf için de verimli olduğunu sözlerine ekledi.







