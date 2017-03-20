'Ekselansları'ndan tarihe bir zafer daha

ATP Indian Wells Masters finalinde Roger Federer, vatandaşı Stan Wawrinka'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Maçın ilk setindeki kendi servis oyunlarında rakibine sadece 4 puan kaptıran Federer, maçta bulduğu ilk servis kırma şansını iyi değerlendirerek 10. oyunda Wawrinka'nın servisini kırdı ve 30 dakika süren ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sete servis kırarak başlayan taraf Wawrinka olsa da 4. oyunda sete dengeyi getiren Federer, tie-break öncesi son oyunda bunu bir kez daha başararak 1 saat 21 dakika sonunda maça nokta koydu.