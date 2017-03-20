Spor
'Ekselansları'ndan tarihe bir zafer daha
Stan Wawrinka'yı set vermeden mağlup eden Roger Federer, Indian Wells'te şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı
ATP Indian Wells Masters finalinde Roger Federer, vatandaşı Stan Wawrinka'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Maçın ilk setindeki kendi servis oyunlarında rakibine sadece 4 puan kaptıran Federer, maçta bulduğu ilk servis kırma şansını iyi değerlendirerek 10. oyunda Wawrinka'nın servisini kırdı ve 30 dakika süren ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.
İkinci sete servis kırarak başlayan taraf Wawrinka olsa da 4. oyunda sete dengeyi getiren Federer, tie-break öncesi son oyunda bunu bir kez daha başararak 1 saat 21 dakika sonunda maça nokta koydu.
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