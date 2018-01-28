"Ekselansları" yine tarih yazdı; 20. Grand Slam şampiyonluğu!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde 2 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer çekişmeli geçen maçta 6 numaralı seri başı Hırvat Marin Cilic'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. 37 yaşındaki raket 20. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Maça iyi başlayan Roger Federer ilk sette 6-2 üstünlük sağladı. Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde 2 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer , 6 numaralı seri başı Hırvat Marin Cilic ile finalde karşılaştı

İkinci set ise büyük çekişmeye sahne oldu. Tie-break'e kalan sette kazanan Cilic oldu ve 7-6'yla setleri eşitledi.

Üçüncü sette Roger Federer 6-3'le kazanarak setleri 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette ise tam maç koptu denerken Cilic müthiş bir dönüş yaparak seti 6-3 kazanmayı başardı ve maçı final setine taşıdı.

Son seti 6-1 kazanan Roger Federer maçı 3-2 kazanmayı başarırken 37 yaşındaki tenisçi 20. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Marin Cilic finale gelene kadar J. Sousa'yı 3-0, R. Harrison'u 3-0, P. Carreno'yu 3-1'le geçerken Rafael Nadal sakatlanınca yarı finalde K. Edmund'un rakibi oldu. Edmund'u da 3-0 mağlup eden Cilic finale yükselmişti.

Federer ise yarı finale gelene kadar J. Struff'u, R. Gasquet'i, M. Fucsovics'i, T. Berdych'i 3-0'lık skorlarla eledi. Yarı finalde H. Chung çekilince Federer finale yükselmişti.

(CNN Turk)