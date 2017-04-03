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Spor

'Ekselansları' 11 yıl sonra Mimai'de şampiyon

İsviçreli raket Federer, tek erkekler finalinde Nadal'ı 2-0 mağlup ederek, Miami Masters Tenis Turnuvası'nda 11 yıl sonra mutlu sona ulaştı

03 Nisan 2017 12:15

Miami Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde dünya sıralamasının 7. basamağındaki Rafael Nadal'ı 2-0 yenen dünya 6 numarası Roger Federer kazandı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 2005 ve 2006 şampiyonu İsviçreli Roger Federer ile burada 5. kez finale çıkan İspanyol Rafael Nadal karşılaştı.

Korttan 1 saat 35 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-4) galip ayrılan Federer, Avustralya Açık Grand Slam Turnuvası ve Indian Wells Masters'tan sonra Miami Masters'ı da kazandı. 35 yaşındaki tenisçi, böylece 2017'de oynanan 3 büyük turnuvada da şampiyon oldu.

Federer'den 91. tekler şampiyonluğu

Burada 11 yıl sonra mutlu sona ulaşan Federer, Masters turnuvalarındaki 26, kariyerindeki 91. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Nadal'a karşı oynadığı 37. maçta 14. kez korttan galip ayrılan Federer, İspanyol rakibiyle karşılaştığı 23. finalde 9. galibiyetini aldı.

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