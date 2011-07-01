-EKREM VE HOLOSKO DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı bir idman yaptı. Oldukça sıcak bir havada yapılan çalışmalarda futbolcuların etkilendiği görülürken, oyuncular verilen aralarda sulara adeta hücum etti. Ayrıca, teknik direktör Tayfur Havutçu, son bölümde çalışmayı durdurarak oyuncularını etrafına topladı ve antrenmanı 10 dakika önce noktalandırdı. Bu durum oyuncular tarafından alkışla karşılandı. Beşiktaş'ta izinli futbolculardan Ekrem Dağ ve Filip Holosko takıma dahil oldu. Milli takımlarında forma giymeleri nedeniyle izinli olan futbolcular, bugünkü sabah çalışmasıyla ilk antrenmanlarına çıkmış oldu. Öte yandan, daha önce bugün için dönecekleri belirtilen siyah-beyazlı takımın yıldız oyuncuları Ricardo Quaresma ve Guti Hernandez, henüz İstanbul'a gelmedi. Çalışmalara başlamayan bu oyuncuların yakın zamanda gelmelerinin beklendiği öğrenildi. İzinli olan İsmail Köybaşı, Egemen Korkmaz, Tomas Sivok, Hugo Almeida ve Mehmet Aurelio da çalışmada yer almazken, takımda düşünülmeyen isimlerden Michael Fink ile Matteo Ferrari, tesisteki diğer sahada takımdan ayrı olarak antrenman gerçekleştirdi. Çalışma sonrası soğuk su havuzunda yorgunluk atan takım arkadaşlarıyla karşılaşan Ferrari, bir süre yanlarında oturarak sohbet etti. Siyah-beyazlı ekipte, sağ dizindeki ağrı nedeniyle dinlendirilen Rüştü Reçber çalışmaya çıkmazken, dün dinlendirilen Mustafa Pektemek ise bugün takımdaki yerini aldı. Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.