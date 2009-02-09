Ekrem Tosun polemiği büyüyor

'Başbakan, oğlunun hangi şirkette ortak olduğunu benden öğrenmiş oldu’ diyen CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Ekrem Tosun polemiği bitmedi. Devamı gelecek. Söylüyorum ki birileri gece rahat uyumasın’ diye konuştu



CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Necmettin Erdoğan’ın Atagold Kuyumculuk’ta ortaklığının görünmemesi için birisinin vekâletle imza attığını savundu. Kılıçdaroğlu, “Başbakan’ın oğlu, adını niçin gizleme ihtiyacı içinde olur? Sayın Başbakan oğlunun hangi şirkete ortak olduğunu benden öğrenmiş oluyor böylece” dedi.



İstanbul’da dün seçim çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve diğer oğlu Burak Erdoğan’ın eşi Sema Erdoğan’ın Atagold Kuyumculuk’taki temsilcisi olan Ekrem Tosun’un açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Ekrem Tosun’un ne söyleyip, ne söylemediği beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren temel konu şuydu, Başbakan’ın ailesinin, yine kendisine çok yakın bir iş adamıyla yaptığı ortaklıktı.



Bu ortaklığı, Bilal Necmettin Erdoğan adı görünmesin diye vekâletle birisi imzalıyor. Başbakan’ın oğlu, adını niçin gizleme ihtiyacı içinde olur? Sayın Başbakan herhalde bir gerçeği daha öğrendi. Oğlunun hangi şirkete ortak olduğunu benden öğrenmiş oluyor böylece. Başbakan, ‘Tanımıyorum’ dedi. Ben de kendisine tanıttım. Eğer Başbakan, ek bilgi de isterse yine kendisine ek bilgi de vermeye hazırım” diye konuştu.



‘Vergi neden pırlantada yok’



AKP iktidarının pırlantada vergiyi sıfıra indirdiğini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Ekmekte, suda, elektrikte, doğalgazda, sağlıkta, kitap-defterde vergi bol. Ama pırlantada yok. Acaba neden pırlantada bu vergi kaldırıldı? Bunun yanıtı ortada” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Yani bu polemik artık bitti mi?” sorusu üzerine,”Tosun polemiği bitmedi. Daha bunun devamı gelecek. Söylüyorum ki birileri gece rahat uyumasın. Kör kuruşa tenezzül eden adamlardan hesap soracağız. Bu bir defa kesin. İki AKP Genel Başkan Yardımcısı’nı koltuğundan ettim. Bunlar hep halk için yapıldı. 29 Mart’ta ya halk iktidarı kuracağız, ya da düzenbazların iktidarını” dedi.

Partisinin Bahçelievler seçim bürosu açılışında kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, burada da “Kadir Topbaş’a ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, onların adalet anlayışı pırlanta anlayışıdır, altın ortaklığı anlayışıdır. Bizim adalet anlayışımız, Hazreti Ömer’in adalet anlayışıdır” dedi.



‘İstanbul’un rantı İstanbullulara’ sözü



Kılıçdaroğlu, dün partisinin İstanbul Seçim Merkezi’nde kendisine destek için Ankara’dan gelen 40 CHP’li milletvekiliyle bir araya geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen’in de katıldığı toplantıda konuşan CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, seçim çalışmalarına katkıda bulunabilmek ve CHP’nin büyük yarışında Kılıçdaroğlu’na yararlı olabilmek için iki günlük bir program düzenlediklerini söyledi.



Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin Bahçelievler’deki seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’li 39 ilçe belediye başkanı adayı adına “İstanbul’un rantının rantiyenin değil, İstanbulluların olacağı” sözünü verdi.



Ortaklığı gizlemedik



Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer, yönetim kurulu üyesi Sema Erdoğan’ın Ticaret Sicil’e bildirildiğini, Bilal Erdoğan’ın da hazirun cetvelinde yer aldığını belirtti



Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Başbakan’ın oğulları ile Atagold şirketinde ortaklığını gizledi” iddialarını reddetti. Cihan Kamer, bu konuda şunları söyledi:

“Atagold şirketindeki ortaklık, ilk andan itibaren kanunlar çerçevesinde Ticaret Sicil’e bildirilmiştir. Hatta yönetim kurulu üye değişikliği de ilgili gazetenin 10 Mart 2008 tarihli 7016 no’lu sayısında yayımlanmıştır. Burada Sema Erdoğan’ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi de kamuoyuna tüm açıklığı ile bildirilmiştir.

Öte yandan Bilal Erdoğan’ın ortaklığı da resmi olarak hazırlanmış olan hazirun cetvellerinde açıkça görülmekte ve ticaret sicile 6 TL ödenerek rahatlıkla görülebilmektedir.

Anonim şirketlerde, ortaklık yapısındaki değişikliklerin muhakkak ticaret sicilinde gösterilmesi gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Ortaklık değişiminin sadece şirket pay defterine yazılması yeterlidir. Anonim şirketlerde hisse devrinin tescil zorunluluğu olmayıp, değişikliğin sadece şirket pay defterine yazılması yeterlidir. Yeni ortaklık, pay defterine işlenmesi ile geçerlilik kazanır.

Bizim bir şey gizlemek gibi bir niyetimizin olmadığı şuradan da bellidir. Bizim Sema Erdoğan’ın yönetim kurulu üyeliğini gizlemek gibi bir niyetimiz olsaydı, bu durumu Ticaret Sicili’nde göstermezdik."



Kamer, “Pırlantada ortaklık” başlığı ile pırlantada 1 Ağustos 2004’de değişen KDV mevzuatından çıkar sağlanmış gibi gösterildiğini” de ifade ederek, şunları söyledi:

“Pırlantadaki KDV, mevzuatında yapılan değişiklikle haberinizde belirtildiği üzere 1 Ağustos 2004 tarihinde sıfıra indirilmiş, ancak hemen sonrasında KDV yerine Özel Tüketim Vergisi getirilmiştir. Pırlantanın üzerindeki ÖTV’nin oranı KDV’den daha fazladır. Şahsen de bu konudaki sektörün şikâyetini kamuoyu önünde de sık sık dile getirmişimdir. Bununla beraber o dönemde hiçbir şirketimizde pırlantalı ürün alım-satımı yapılmamaktaydı.

Öte yandan bütün bu gelişmeler bizim söz konusu ortaklığımızdan 2 yıl önce gerçekleşmiştir.”



‘Tosun mali müşavirim’



“Şirketin tüm resmi belgelerinde kendisinin adının ve hisse oranlarının açıkça görüldüğünü” belirten Kamer, bu çerçevede Ekrem Tosun’un kendisini gizlediği gibi iddiaların dayanaksız olduğunu söyledi. Kamer, “Ekrem Tosun’un Bilal Erdoğan ve Sema Erdoğan’ın şirketinin temsilcisi olduğu” yolundaki haberlerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Ekrem Tosun, benim tüm şirketlerimin mali müşaviridir. Aynı şekilde Bilal Erdoğan ve Sema Erdoğan’ın ortağı olduğu Atagold şirketinde de mali müşavirlik görevini yürütmektedir. Sayın Ekrem Tosun, Bilal Erdoğan’ın yurtdışında olması ve Sema Erdoğan’ın da katılım zorlukları nedeniyle, 2006 ve 2007 yıllarında yapılan 2 genel kurul toplantısında temsille yetkilendirilmiştir. Bunun dışında Sayın Ekrem Tosun’un Sayın Bilal Erdoğan ve Sema Erdoğan’la bir tanışıklığı, bir ilişkisi söz konusu değildir.”



CİHAN KAMER KİMDİR?



Sağlık ocağına Erdoğan’ın annesinin adını verdirdi



Atasay Kuyumculuk’un sahibi olarak bilinen ancak enerji, sivil havacılık gibi sektörlerde de faaliyet gösteren Cihan Kamer, Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın işadamlarından birisi olarak tanınıyor. Erdoğan-Kamer ilişkisi, Başbakan’ın İstanbul Büyükşehir Başkanlığı dönemine kadar dayanıyor.



“Recep Bey nerede olursa, ben de orada olurum” diyen Kamer, Erdoğan’ın mal varlığı tartışmaları sırasında da önemli bir rol oynamıştı. Erdoğan, mal varlığının açıklanamayan kısmı için Atasay Kuyumculuk’tan aldığı 250 milyar TL’lik faturayı göstermiş, oğlunun düğününde takılan altınlarını borç olarak aldığını, mal varlığında belgelenmeyen tutarın da bu altınlar olduğunu söylemişti. Erdoğan, delil olarak da 30 kilogram altının Atasay Kuyumculuk’ta bozdurulduğuna ilişkin faturayı göstermişti.



Başbakan’ın memleketi Rize’de yaptırdığı Sağlık Ocağı’na Başbakan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın ismini veren Kamer, son dönemde denizcilik alanında da faaliyete başladı.

Kamer, Burj Dubai ile dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall’un sahibi Emaar Properties’le ortaklığını geçtiğimiz günlerde bitirdi. (Milliyet)

