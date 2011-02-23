-EKREM PAKDEMİRLİ TRAFİK KAZASINDA YARALANDI İZMİR (A.A) - 23.02.2011 - İzmir-Aydın otobanındaki trafik kazasında boynunda zedelenme meydana gelen eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin tedbiren hastanede tutulduğu, kazada yaralananların durumunun iyi olduğu bildirildi. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ali Kasap, kazanın ardından eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli, koruması Hayrullah Kahraman, fabrika müdürü Çiçek Gürdal ve fabrika üretim müdürü Cansu Sanat'ın hastanenin acil servisine getirildiğini ve ilk müdahalenin burada yapıldığını bildirdi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını ifade eden Başhekim Kasap, ''Kazadan dolayı eski bakanımızın boyun bölgesinde yumuşak doku zedelenmesi oluşmuş. Tedbir amaçlı hastanemizin ortopedi servisine yatırdık, öğleden sonra taburcu edeceğiz. Pakdemirli ve korumasının sağlık durumları iyi. Çiçek Gürdal ve Cansu Sanat'ta ise daha yaygın yumuşak doku zedelenmeleri var'' dedi. Pakdemirli'nin, koruması ve 2 çalışanıyla Torbalı'da sahibi olduğu zeytinyağı fabrikasına gittiği öğrenildi. İzmir-Aydın otobanında, Aydın yönüne giden eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin kullandığı 35 EAP 13 plakalı otomobil, Buca ilçesi yakınlarında yağmur nedeniyle yolda oluşan su birikintisine girdikten sonra, aynı yönde giden Kamil Aldı yönetimindeki 35 AC 5151 plakalı tırın 35 R 1989 plakalı dorsesine arkadan çarpmıştı. Kazada Pakdemirli'nin kullandığı otomobilde bulunan Çiçek Gürdal (52) ile Cansu Sanat'ın (30) yaralandığı bildirilmişti.