Ekrem Kaceroğlu davasında keşif yapılacak

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, 3 yıl önce Kobani eylemleri sırasında silahla vurulup yaralanan, düştüğü yerde dövülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki Ekrem Kaceroğlu\'nun öldürülmesiyle ilgili davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

Bornova Doğanlar Mahallesi\'nde 7 Ekim 2014\'te, Kobani\'ye yönelik DEAŞ saldırılarını protesto etmek için eylem yapanlara polis müdahale etti. Bu sırada Ekrem Kaceroğlu, açılan ateş sonucu yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan Kaceroğlu\'na daha sonra mahalleden bir grup saldırarak dövdü. Ağır yaralanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan Ekrem Kaceroğlu, 10 Ekim\'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından araştırma yapan polis, TOMA\'nın üzerindeki kameralardan çekilen görüntülerden Ekrem Kaceroğlu\'na saldırdıkları ve silah kullandıkları saptanan Reşit A., kardeşi Kubilay A. ile akrabaları olan Suat D. ve Murat K.\'yı gözaltına aldı. İzmir Nöbetçi 4\'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem Kaceroğlu\'nun ne şekilde ve kim tarafından yere düşürüldüğünün bilinmediğini belirtip, ancak yerdeyken yaralıya eylemde bulunduklarından, Kubilay A. ve Murat K. için tutuklama kararı verdi. Silah kullanan Reşit A. ve Suat D. ise Kaceroğlu\'na yönelik eylemde bulunduklarına dair yeterli, güçlü delil elde edilemediğinden de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Tutuklu Kubilay A. ve Murat K. da daha sonra avukatlarının itirazı üzerine tarafından tahliye edildi. Sanıklar hakkında dava açıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmaya, öldürülen Ekrem Kaceroğlu\'nun yakınlarının avukatları ile tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları katıldı. \'Kasten adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Murat K., Suat D., Kubilay A. ve Reşit A. ise duruşmaya gelmedi. Ekrem Kaceroğlu\'nun ailesinin avukatı Mustafa Rollas, olay anının güvenlik kamerası görüntülerinin ham halinin bir kopyasının kendilerine verilmesini talep etti. Ayrıca, kendi belirledikleri bilirkişinin suç aleti tüfeği incelemesini de istedi.

Mahkeme heyeti, avukat Rollas\'ın suç aleti tüfeğin kendi belirledikleri bilirkişi tarafından incelenmesi talebini reddederken, olay yerinde keşif yapılması isteğini ise kabul etti. Mahkeme Başkanı Hakim Süleyman Mutlu, gelecek 24 Kasım’da olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek davayı erteledi.



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