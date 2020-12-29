Ekrem İmamoğu, İbrahim Karagül'e açtığı davayı kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa eden İbrahim Karagül’e açtığı tazminat davasını kazandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Yeni Şafak gazetesinin hakkında yaptığı “FETÖ projesi” ifadelerinin yer aldığı haberler üzerine avukatları aracılığıyla dava açmıştı. Oda Tv'nin haberine göre; Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşma sonucunda, mahkeme İmamoğlu’nu haklı buldu ve Yeni Şafak ile İbrahim Karagül’ü tazminata mahkum etti. Mahkeme, davalılardan 5 bin TL ve İbrahim Karagül’ün 2 bin 500 TL manevi tazminat ödemesini hükmetti.

İstifa kararı almıştı

2018 yılında TV Net, Gerçek Hayat ve Derin Ekonomi dergilerinin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinden alınan İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini de 31 Aralık tarihi itibariyle bırakacağını duyurmuş, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından, "Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik. Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2021’in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle" açıklamasını yapmıştı.