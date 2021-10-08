Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk futbolunun efsane isimlerinden Özkan Sümer’in Trabzon Maçka’daki mezarını ziyaret etti.

Sümer’in mezarına çiçek bırakan ve dua eden İmamoğlu, “Büyük iz bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Bilge kişiliğiyle anılarımızda taze kalacaktır. Benim açımdan çok değerli bir insandı” dedi.

İBB tarafından düzenlemesi yapılan Sümer'in mezarı başındaki anmaya, İmamoğlu ile birlikte merhum Sümer'in ağabeyi Rasim Sümer, yakınları, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı. Sümer'in mezarına çiçekler bırakan heyet, ünlü spor insanını dualarla andı.

"Çok değerli bir insandı”

Sümer'e, pandemi nedeniyle kitlesel cenaze töreni düzenlenemediğini hatırlatan İmamoğlu, “Böyle bir program olunca ziyaret etmek istedim. Benim hayatım için değerli bir insan. Aynı zamanda Türk sporu, Türk futbolu ve Trabzonspor için çok değerli bir insan. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Büyük iz bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Bilge kişiliğiyle anılarımızda taze kalacaktır. Benim açımdan çok değerli bir insandı” ifadelerini kullandı.

Türk futbol tarihine geçti

Trabzonspor formasıyla efsaneleşen Özkan Sümer, bordo-mavililerin başında teknik direktörlük de yaptı. Sümer 1980-1981 sezonunda Trabzonspor teknik direktörü olarak lig şampiyonu oldu. A Milli Futbol Takımı'nda da teknik direktörlük yapan Sümer, 2000 yılında ise Trabzonspor'a Başkan olarak seçildi.

Sümer, Trabzonspor’da; futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti. Trabzonspor ve Türk futboluna damga vuran Sümer, 21 Aralık 2020'de vefat etti.