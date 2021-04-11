Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun geçtiğimiz cuma günü vefat eden annesi Hava Kaya'nın cenaze töreni bugün Trabzon’da gerçekleştirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 9 Nisan'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle 77 yaşında vefat eden Kaya için Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaya'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık, AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Taziyeleri kabul eden Ekrem İmamoğlu, cenazeye katılanlara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.