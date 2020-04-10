Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mail atarak tehdit eden ve "Senin kanını akıtır, sana içiririm. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadelerini kullanan Tuna Görgünoğlu, dün gözaltına alınmış ardından da adliyeye sevk edilirken görüntülenmişti.

Görgünoğlu'nun verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde "İmamoğlu, o göreve layık değil" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Tuna Görgünoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik attığı elektronik iletide, "Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm." ifadelerini kullanmıştı.