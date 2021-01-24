Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Mumcu paylaşımı: Bu halk seni hiç unutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 yıl önce bugün, 24 Ocak 1993 Pazar günü Ankara'daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bomba ile katledilen Cumhuriyet gazetesi yazarı gazeteci Uğur Mumcu'yu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Türkiye basın tarihinin önde gelen isimlerinden biri olan Uğur Mumcu, bir hasta ziyareti için çıktığı Ankara'daki evinin önündeki otomobiline konan bombayla 28 yıl önce bugün öldürüldü.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından Mumcu'nun ölüm yıldönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı. "Bu halk seni hiç unutmadı... Cesur bir gazeteci, dürüst bir vatansever, yılmaz bir Cumhuriyet savunucuydu" diyen İmamoğlu, "Uğur Mumcu’yu rahmet ve saygı ile anıyorum" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

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