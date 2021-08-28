Ekrem İmamoğlu'ndan Tunceli'deki orman yangınına ilişkin açıklama: İBB olarak her türlü desteği vermeye hazırız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'deki orman yangınının hâlâ kontrol altına alınamamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Munzur Vadisi ve bu bölgedeki ormanlarımız ülkemizin biyolojik zenginliği açısından çok kıymetli" diyen İmamoğlu, "İBB olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

İmamoğlu, "Yangının bir an önce söndürülmesi en büyük dileğimiz" ifadesini kullandı.

"Bugün bu topraklarda bir yangın var!"

Tunceli Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada, "kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Buzlutepe köyü mevkisinde örtü yangınının başladığı ve Ovacık Kaymakamlığının izni olmaksızın alana girilmemesi gerektiği" bildirilmişti.

Yangına gerekli müdahalenin yapılmadığını söyleyen Maçoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yangın haberini aldıktan 10 gün sonra, hala müdahale edilmediğini daha da çok büyüdüğünü; Buzlutepe köyüne 1 kilometre kadar yaklaştığını, dün köylülerle yapılan görüşmeler sonrasında teyit edildi. Bizler bu süreçte Türkiye’de olan bütün yangınların insanların içini nasıl acıttığını biliyoruz. Bugün bu topraklarda bir yangın var!"

Maçoğlu isyan etmişti: Ovacık Kaymakamı üzerimize yürüdü

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Buzlutepe köyü mevkisinde 11 gündür devam eden yangına gerekli müdahalenin yapılamadığını" söylemiş; Ovacık Kaymakamı bölgeye gelerek hiç kabul edilemez bir üslup ve tarzla üzerimize yürümesi, ‘Eğer bu tür durumlarda köye girerseniz, gerekirse kaymakamlığı bırakır, size sıkıntı olacağına’ dair tehditvari üslupla bölgeye girmemizi engellemeye çalıştı" demişti.