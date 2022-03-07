Ekrem İmamoğlu’ndan "savaş masası" yorumu: Kadının olmadığı masadan barış zor çıkar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan kadın muhtarlar ve İBB Meclis üyeleriyle bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınların eşit olarak yer aldığı ortamlarda, dünyanın daha huzurlu, yaratıcı ve barış içinde olacağına inandığını vurgulayan İmamoğlu, “Çevremize baktığımızda, bir savaş yaşıyoruz şu anda. Savaşı izliyoruz. Hepimizi derinden üzüyor. Şu anda savaşın iki tarafı olarak, Rusya ve Ukrayna'yı temsilen bir masa kuruldu. Fotoğrafını görmüşsünüzdür. O masada hiç kadın yok. Oradan barış zor çıkar gerçekten. Toplumları bazen çatışmaya sürükleyen noktada da kadınların eksikliği vardır. Bu eksik kalan tarafı tamamlamak hepimizin sorumluluğunda” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kentte görev yapan kadın muhtarlar ve İBB Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Saraçhane’deki ana yerleşkede bulunan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen buluşma, İBB tarihinin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan yaptığı sunumla başladı.

Kentteki 962 mahalle muhtarının sadece 146’sının, İBB Meclisi’ndeki kadın üye oranın da yüzde 17,39 olduğu bilgilerini paylaştı.

Göreve geldiklerinde, İBB’deki kadın yönetici ve çalışan istihdamının çok düşük seviyelerde olduğunu hatırlatan Arslan, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları örneklendirdi. İBB’nin kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerini aktaran Arslan, “Kadınların güçlenmesi, kadının sesinin duyulmasıyla olur. Kadının sesini duyan bir yönetim olarak, bu sese aracılık eden siz değerli muhtarlarımız ve meclis üyelerimizle, ‘adil İstanbul’ temelinde dayanışmayla, bir arada çalışmak dileğiyle Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun” dedi.

“Alkışın en güzeli, kadınların alkışı”

Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen İmamoğlu da duygularını, “Herhalde alkışın en güzeli kadınların alkışı. Çünkü kadının alkışı insana sanki önce bir anne takdirini hatırlatıyor. Elbette çocuğu dünyaya getiren annenin emeği çok büyük bir evlatta. Dolayısıyla bir evlat da önce anneme mahcup olmayayım duygusu taşır. En azından benim için öyle” sözleriyle dile getirdi. Kendi yönetimleri döneminde, İBB bünyesinde kadın yönetici ve çalışan sayısında 3 katı bir artış olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Gerçekten hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz şimdiden kutlu olsun diyorum” diye konuştu.

Özellikle kadın muhtarların yerel demokraside toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına önemli bir misyonu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bazen bazı görüntüler hepimizi çok rahatsız ediyor. Bu İstanbul'da olsun, Türkiye'nin herhangi bir kuruluşunda, kurumunda ya da bir buluşma anında olsun, masanın etrafında buluştuğumuzda, bazen 30-40-50 kişilik heyetlerin olduğu yerde tek bir kadın görememek gerçekten üzüntü verici. Orada alınan kararlar, ortaya konan tespitler sübjektif kalır. Yani gerçekçi de olmaz” tespitinde bulundu.

“Toplumları çatışmaya sürükleyen noktada kadınların eksikliği vardır”

“Kadınların etkin pozisyonda, eşit olarak yer aldığı ortamlarda, gerçekten dünyanın daha huzurlu, daha yaratıcı ve daha barış içinde olacağına da inanıyorum” diyen İmamoğlu, sözü yakın coğrafyamızda yaşanan savaşa getirdi ve şunları söyledi:

“Çevremize baktığımızda, bir savaş yaşıyoruz şu anda. Savaşı izliyoruz. Hepimizi derinden üzüyor. Şu anda savaşın iki tarafı olarak, Rusya ve Ukrayna'yı temsilen bir masa kuruldu. Fotoğrafını görmüşsünüzdür. O masada hiç kadın yok. Oradan barış zor çıkar gerçekten. Toplumları bazen çatışmaya sürükleyen noktada da kadınların eksikliği vardır. Kadınların o mekanizmadaki varlığı, gerçekten barışı ve huzuru güçlendirir. Bu eksik kalan tarafı tamamlamak hepimizin sorumluluğunda."

“Sizi, bizi boş işlerle uğraştıranları umursamayın”

16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten büyük bir onur duyduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Dünyanın en gururlu, en onurlu görevlerinden bir tanesi güzel İstanbul'a hizmet etmek” dedi.

Dün gerçekleştirdiği Süleymaniye ve Yerebatan Sarayı ziyaretlerini hatırlatan İmamoğlu, İstanbul’un asırlar öncesine dayanan tarihine vurgu yaptı. Katılımcılara, “Ne kadar büyük bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olduğumuzu lütfen hissedin” sözleriyle seslenen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Onun için sizi, bizi bazen boş işlerle uğraştıran, boş gündemlerle uğraştıran, çarpıştıran, kavga ettiren kişiler olabilir. Sözler olabilir. Bu sözlerin sahipleri de olabilir. Umursamayın, görmeyin. Bu millet, bu medeniyetlerin üzerinde sorumluluk almış bir millettir. Asildir. Akılla, bilimle, gerçek konularla, kadın-erkek fırsat eşitliğiyle, bu ülkenin çocuklarının iyi yetişmesiyle, kız çocuklarının daha da iyi yetişmesiyle meşgul olması gereken bir millettir. Boş işlere koşacak millet değildir. 16 milyonluk kentimize hizmet ediyorum. Sizler de bu kentin o kılcal damarlarındaki aktif cıvıl cıvıl yönetici kadınlarısınız. Sayısı artmalı belki de. Gün gelecek, bu Meclis’in sandalyelerinde, şu gördüğünüz boş koltukları sadece erkekler dolduracak. Böyle bir ortamın İstanbul'a çok iyi geleceğini düşünüyorum. Eşitliğin, ahlaklı, adaletli ve yaratıcı bir ortamın, o dengenin bu kente iyi geleceğini düşünüyorum.”

Konuşmasının ardından katılımcılarla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu’nun, “Manşet: İstanbul’un kadın muhtarları İmamoğlu’na diz çöktürttü” şeklindeki esprisi gülüşmelere neden oldu.