Ekrem İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından animasyon paylaşarak "Ya Kanal Ya İstanbul" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul’un kente vereceği zarara ilişkin hazırlanan bir animasyonu, sosyal medya hesabından “En güzel "Devlet Projesi" yarınlara doğayla dost, aydınlık şehirler bırakmaktır” mesajıyla paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Kanal İstanbul' ile ilgili eleştirileri nedeniyle, 'Devlet projesine karşı çıktığı' gerekçesiyle inceleme başlatmasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul’un kente vereceği zarara ilişkin hazırlanan bir animasyonu, sosyal medya hesabından “En güzel "Devlet Projesi" yarınlara doğayla dost, aydınlık şehirler bırakmaktır” mesajıyla paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Kanal İstanbul' ile ilgili eleştirileri nedeniyle, 'Devlet projesine karşı çıktığı' gerekçesiyle inceleme başlatmasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımladı.