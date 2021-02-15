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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'kar yağışı' uyarısı

15 Şubat 2021 21:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının yarın da devam edeceğini söyleyerek vatandaşlara zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları uyarısında bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla İstanbulluları uyardı. Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Hava tahminine göre kar yağışı yarın da devam edecek. İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim. Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz."

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