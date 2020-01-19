Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: İsmini ne zaman duysak acıyı hissediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suikast sonucu öldürülmesinin 13. yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i andı. İmamoğlu, Dink'in ölümü için "Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz" dedi.

Twitter hesabı üzerinden 13 yıl önce öldürülen Hrant Dink için bir mesaj paylaşan İmamoğlu şunları yazdı: "#HrantDink sözünde ve yüreğinde barış olan bir insan, araştırmayı seven bir gazeteciydi. Tarihimiz ve ülkemiz açısından çok acı bir şekilde aramızdan ayrıldı. Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz. Kendisini saygıyla anıyorum, ruhu şad olsun."

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Hrant Dink, bugün saat 15.00'te öldürüldüğü Agos Gazetesi binası önünde anılacak.