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Spor

Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'ın 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına destek

"Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum"

24 Ocak 2021 00:22

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın 'Aslan Gibi Sponsor' isimli bağış kampanyasına destek verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "İstanbul'umuzun güzide kulübü Galatasaray'ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum" dedi. "Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" ifadesini kullanan İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen hafta 'Aslan Gibi Sponsor' ismiyle bağış kampanyası başlatıldığını duyurmuştu.

Kendisinin ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın 500'er bin TL ile destek verdiğini söyleyen Cengiz, bir SMS bedelinin de 100 TL olacağını duyurarak sarı-kırmızılı taraftarlardan destek istemişti.

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