Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da artık bu çağdışı görüntüler yaşanmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Güngören, Zeytinburnu ve Fatih'te yaşanan su baskınlarına son verecek Ayvalıdere Yağmursuyu Tüneli'nin kazı çalışmalarını tamamladığını duyurdu. İmamoğlu, "İstanbul'da artık bu çağdışı görüntüler yaşanmayacak" dedi.

İmamoğlu, bugün kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tören düzenlenen Ayvalıdere Yağmursuyu Tüneli'ne ilişkin Twitter hesabından açıklama yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da artık bu çağdışı görüntüler yaşanmayacak. Kazısını 18 ayda bitirdiğimiz Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli hizmete girdiğinde Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Fatih gibi 5 ilçemizdeki 16 kritik bölgede su baskını sorununu kökünden çözeceğiz."

4 bin 652 metre uzunluğunda ve 4 metre çapındaki bu tünelle, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Fatih ilçelerindeki 16 kritik bölge, su baskını riskinden kurtulacak.

Esenler Otogarı ile Haliç arasında inşa edilen yağmur suyu tüneli ile bölgedeki yağmur suyu hatlarıyla atık su hatları birbirinden ayrılacak. Ayvalıdere ve Likos havzalarındaki yağmur suları Haliç'e aktarılacak.

14 Eylül 2019'da başlayan kazı çalışmaları, 18 ayda tamamlandığı ve 121 milyon liraya mal oldu.

Ekimde hizmete girecek

Törende yaptığı konuşmada tesisin, bu yıl ekim ayında hizmete gireceğini açıklayan İmamoğlu "Proje tamamlandığında, bu bahsedilen alanlarda hem aşırı su baskınları hem de sel gibi ortamlarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumuş olacağız. Gerçekten içinde çok kritik; Aksaray alt geçidi gibi, Aksaray Meydanı gibi Devlet Demiryolu alt geçidi gibi çok kritik noktalar var. Bayrampaşa’da, Zeytinburnu keza, bu bölgelerde halkımız, esnafımız yaşayanlarımız rahata kavuşacak" diye konuştu.