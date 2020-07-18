Ekrem İmamoğlu, İBB'yi eleştiren karikatürü paylaştı: Kurban oliyim, hiç haberim yok

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Instagram hesabından, İBB'ye şikâyette bulunan vatandaşın olduğu bir karikatürü, "Kurban oliyim, hiç haberim yok" notuyla paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da otobüs bekleyen bir vatandaşın tepkisini anlatan Cihan Ceylan imzalı karikatürü paylaştı.

Karikatürde bulunan vatandaş, "Mesela Üsküdar otobüsü bekliyorum ya Kadiköy geliyor ama Kadıköy bekleyeyim bu sefer de boyuna Üsküdar geliyor. Sorucam sadece derdi neymiş bakalım, ne alıp veremediği varmış benimle" ifadelerini kullanırken, İmamoğlu karikatürü "Kurban oliyim, hiç haberim yok" notuyla paylaştı.