Ekrem İmamoğlu: Göçleri durdurmak bütün dünyanın ortak sorumluğudur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’ya iş gücü göçünün 60. yılı kapsamında Ergun Çağatay’ın fotoğraflarıyla hazırlanan serginin açılışında yaptığı konuşmada dünyanın büyük bir göç sorunuyla karşıya olduğunu belirtti. İmamoğlu, “Göç konusunu sadece muhatabına, sıkıntıyı çekene bırakmak dünyayı anlamamak demektir. İnsanların göç etmesine sebep olan unsurları iyileştirmek ve göçleri durdurmak bütün dünyanın ortak sorumluğudur” dedi.

Göç sorununun dünyanın önemli meselelerinden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Elbette deneyim, sermaye göçü olacak. Bunlar insanların dönem dönem kendi tercihleriyle olan göçlerdir. Dünyada hiç kimsenin savaşla, açlıkla veya başka trajedilerle göç etmek zorunda kalmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Taksim Sanat Galerisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Goethe Enstitüsü – Ruhr Müzesi iş birliği ile “Biz buralıyız. Türk– Alman yaşamı 1990. Ergun Çağatay Fotoğrafları” sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. 116 parça fotoğraftan oluşan serginin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Almanya Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ve Goethe Enstitüsü Müdürü Mani Pournagi Azar, sergi seçkilerinin yaratıcısı Ergun Çağatay'ın eşi Kari Çağatay ile Ruhr Müzesi'nden temsilcilerin yer aldığı tören ile gerçekleştirildi.

"İşçilerin çocukları bugün akademisyenlere, sporculara, siyasetçilere, sanatçılara dönüştü”

Konuşmasına “Değerleri misafirler, sevgili arkadaşım” şeklinde Türkçe olarak başlayan , İstanbul Almanya Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, “Ülkeye gelen misafirlerin hayatı başlangıçta hiç kolay olmadı. Zor şartlarda vasıfsız işçi olarak çalıştılar. Çocuklarının ve torunlarının bugün Almanya toplumunda tartışılmaz bir yeri var. Eskiden gelmiş olan işçilerin çocukları bugün akademisyenlere, sporculara. siyasetçilere, yazarlara, sanatçılara dönüştü” ifadelerini kullandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ülkedeki Türkler için “Sizler göç hikayesine sahip insanlar değilsiniz. Biz ülke olarak Almanya göç hikayesine sahip bir ülkeyiz” cümlelerini anımsatan Başkonsolos Regenbrecht, “Son 60 yıldır açıklık, hoşgörü ve tolerans için çalışıyoruz. Bunu önümüzdeki 60 yıl da Sayın İmamoğlu ile sürdürebilmeyi umut ediyoruz” dedi.