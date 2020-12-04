Ekrem İmamoğlu, FT'ye konuştu: Kamu bankaları destek vermediği için yabancı sermayeye yöneldik

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin kamu bankalarından destek alamadığı için uluslararası finans piyasalarına yönelmeye devam edeceğini bildirdi. İmamoğlu, bu sebeple geçen günlerde şehrin ilk eurobondunu (tahvil) sattığını belirtti.

Financial Times'a konuşan İmamoğlu, yıllık yüzde 6,6 faizle yapılan ihraca 2,5 milyar dolarlık talep gelmesiyle ilgili olarak, "Bizim için pozitif bir deneyim oldu" derken, "Mevcut küresel finansal şartları göz önüne aldığımızda başarılı olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 580 milyon dolarlık tahvil ihracına gelen güçlü talepten memnun oldugunu söyleyen İmamoğlu, bu paranın 4 metro hattının yapımında kullanıldığını söyledi.

Belediyenin gelecek sene 360 milyon Euro'luk dış borçlanma için Ankara'dan onay istediğini belirten İmamoğlu, bu paranın 2 metro hattı ve bir tramvay hattı yapımında kullanılacağını belirtti.

Kamu bankalarının kendilerine para vermeyi reddettiğini ifade eden İmamoğlu, "Bu problem maalesef devam ediyor. Belli ki ortada siyasi bir karar var" diye konuştu.