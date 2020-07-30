Ekrem İmamoğlu: Bir vaadimizi daha gerçekleştirdik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 0-4 yaş arasında çocuğu olan annelerin müracaat ederek Anne Kart alabileceklerini duyurdu. Yerel seçimlerde söz verdiği annelere ücretsiz ulaşım vaadini yerine getiren İmamoğlu, "Bir vaadimizi daha gerçekleştirdik, mutluyuz" dedi.

Anne Kart başvuruları 25 Temmuz'da başlamış, İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, duyurmuştu. İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabından "Bir vaadimizi daha gerçekleştirdik, mutluyuz" diyerek Anne Kart alan İstanbulluların görüşlerine yer verildiği bir video paylaştı.