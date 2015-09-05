Ekrem Dumanlı'ya Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı hakkında “Cumhurbaşkanı'na hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı. Dumanlı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Başsavcılıkça, Dumanlı hakkında, 1 Eylül'de Kanaltürk televizyonundaki söylemlerinden dolayı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Dumanlı'nın, soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Dumanlı'dan açıklama

Gelişme üzerine Zaman TV'ye açıklama yapan Ekrem Dumanlı, konuşmasının bir bölümü alınarak günlerdir bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Uzun uzun açıklama yapmaya gerek görmediğini vurgulayan Dumanlı, vicdan sahiplerini Kanaltürk TV'deki konuşmasını dinleme çağrısı yaptı. Dumanlı, "İfadelerimin neresinde hakaret var, neresinde tehdit var, hatta bunun Tayyip Erdoğan ile ne alakası var?" diye sordu.