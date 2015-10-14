Ekrem Dumanlı’ya 4 yıl hapis istemiyle 'Cumhurbaşkanı’na hakaret'ten dava

Today’s Zaman gazetesinde yer alan bir haber nedeniyle gazetenin eski Genel Müdürü Ekrem Dumanlı ve editör İbrahim Türkmen hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a haraketten 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Today’s Zaman'da 9 Ocak 2015 tarihinde yayımlanan "Erdoğan slams terrorist attack launched by Boko Haram militans" başlıklı haber üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in şikâyeti üzerine, gazetenin eski Genel Müdürü Ekrem Dumanlı ve editör İbrahim Türkmen hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avukatı Ahmet Özel’in yayınlanan haber nedeniyle 19 Mart 2015 tarihinde bir dilekçe ile şikayette bulunduğu hatırlatıldı.



Yapılan soruşturmada ‘Başçalan’ isimli Twitter hesabından bir mesaj yayınlandığı, yayınlanan mesajda Erdoğan’ın danışmanı vasıtasıyla THY üzerinden Nijerya'ya silah gönderdiğinin iddia edildiği belirtilen iddianamede, "Bu iddialar THY tarafından inkar edilmiş ancak ses kaydı kamuoyunda soru işaretlerine yol açmıştı. THY tarafından bu iddialara karşı yapılan açıklamada ‘Türk Hava Yolları vasıtasıyla ne kayıtlarda yer alan ülkeye ne de başka bir ülkeye silah transferi yapılmıştır’ denildi. Twitter kullanıcısının Youtube’a yüklediği bu ses kaydına göre Yönetici Asistanı Mehmet Karakaş’a ait olduğu belirtilen ses, Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank’a ait olduğu belirtilen sese Nijerya’ya silah transferi ile ilgili suçluluk duyduğunu belirtmiş ve ‘bu silahlarla Müslüman mı Hıristiyan mı öldürüleceğini bilmiyorum’ demişti. Bu ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanı’nın suç örgütüne silah sevkiyatı sağlayarak yardım ettiği yönündeki beyanlar ile gerçek ile ilgisi olmayan eylemler isnat edilerek hakaret hakaret eyleminde bulunuldu" denildi.



İddianamede her iki sanığın da Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.