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Ekrem Dumanlı'ya 3 ayrı yalanlama

Dumanlı'nın Akan'ın sahibi olduğu Taş Mektep'le ilgili olarak dile getirdiği iddialara Tarık Akan, Hrant Dink’in kardeşi...

19 Ekim 2011 03:00

T24 - Dumanlı'nın Akan'ın sahibi olduğu Taş Mektep'le ilgili olarak dile getirdiği iddialara Tarık Akan, Hrant Dink’in kardeşi Orhan Dink ve Bakırköy Aya Yorgi Rum Kilisesi Vakfı Başkanı Niko Atanasyadis’ten yanıt geldi. 

Müjde Ar, Altın Portakal Film Festivali’nde Tarık Akan’ı sahneye davet ederken “Sinemada kazandığı tüm birikimlerini yarattığı okuluyla, öğrencileriyle paylaşan, onlarla yeri geldiğinde çocuk gibi olan birisi” dedi. Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı da bu sözden yola çıkarak kaleme aldığı yazısında Akan’la ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Dumanlı, ünlü oyuncunun mafya babası Dündar Kılıç’ı araya sokarak Taş Mektep’i Hrant Dink’in elinden aldığını öne sürdü. Ayrıca Akan’ın kira yüzünden Rum Vakfı’yla mahkemelik olduğunu yazdı. Hürriyet'ten Demirhan Hararlı'nın haberine göre, iddialara Tarık Akan, Hrant Dink’in kardeşi Orhan Dink ve Bakırköy Aya Yorgi Rum Kilisesi Vakfı Başkanı Niko Atanasyadis’ten yanıt geldi. 


İDDİA 1: Dündar Kılıç aracı oldu        

YANIT 1: Dündar’ları karıştırdılar

Tarık Akan: Bunlar iddialarını yalan üzerine kurmuşlar. Duyunca şoke oldum. Hepsini mahkemeye vereceğim. Yok öyle bir şey, nereden çıkarmışlar anlamıyorum. Biz bu okulu kurduğumuzda benim bir ortağım vardı, adı da Dündar Uçar’dı. Ortaklığımız yedi yıl önce sona erdi. Kendisi o dönem Özel Okullar Derneği başkanıydı. Ben eğitimciliği ondan öğrendim. Bunlar Dündar Uçar’ı Dündar Kılıç diye yazıyorlar.


İDDİA 2: Hrant Dink tehdit edildi

YANIT 2: Gönül rızasıyla verdik

Orhan Dink: Tarık Akan’a yüklenmek istiyorlarsa, bunu ağabeyim Hrant Dink üzerinden yapmasınlar. O yazılanlar bizim açımızdan doğru değil. Biz 90’lı yıllarda Taş Mektep’i kiraladık ama daha önce Tarık Akan’a söz verildiğini öğrenince gönül rızasıyla okulu ona verdik. Tarık Akan o okulda iyi bir eğitim yapıyor. Olayın bizi ilgilendiren bir yönü yok. 


İDDİA 3: Rum Vakfı ile mahkemelik   

YANIT 3: Kirayı zamanında öder

Niko Atanasyadis: Özel Taş İlköğretim Okulu, bizim vakfındır. Tarık Akan’ı yıllardır tanıyoruz, uyumlu bir kiracımızdır, çok sevdiğimiz iyi bir arkadaşımızdır. Kiralarını hep zamanında öder. Kira artışı yaptığımızda da bizleri anlar. Şimdiye kadar mahkemelik olacak bir olay yaşamadık. Aramızda bugüne kadar hiçbir problem çıkmadı.


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