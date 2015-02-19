T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Ekrem Dumanlı'nın kardeşi gözaltına alındı' iddiaları gerçek dışı çıktı

Siirt merkezli 'yasa dışı dinleme' operasyonunda 6 polis gözaltına alınmıştı

19 Şubat 2015 11:48

Türkiye’nin farklı illerinde ‘usulsüz dinleme’ iddiasıyla yürütülen Siirt merkezli 6 ilde (İzmir, Mersin, Balıkesir, Elazığ, Sakarya) yapılan operasyonda bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, 3 komiser yardımcısı ve 6 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın kardeşi emniyet müdürü Halil Dumanlı’nın da bulunduğu ileri sürdü. Ancak bu bilginin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Halil Dumanlı’nın Siirt Polis Okulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yaptığı, İstihbarat Şube’de hiç çalışmadığı, dinlemelerin yapıldığı tarihte de Siirt’te görevli olmadığı anlaşıldı.

Zaman'da yer alan habere göre, gözaltına alınan isimler arasında yer alan eski Mersin İstihbarat Şube Müdürü Ali İhsan Kaya, daha önce Mersin’de gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Geçen yıl meslekten ihraç edilen Kaya, Twitter hesabından şunları yazdı: “An itibarıyla gözaltına alınıyorum, Siirt’e gideceğiz. Hayırlısı bakalım. 5 yılım geçti Siirt’te dağlarında, sokaklarında. Çok severim beyaz kent Siirt’i, şimdi gözaltında gideceğiz. Dostlara selam dualarınızı bekliyorum. Fuat Avni’yi protesto edeceğim. İnsan bir kere de bize haber verir, böyle uykuda yakalanıyoruz, bir hazırlık yapardık değil mi?”

ETİKETLER

halil dumanlıgözaltıiddialargerçek dışıekrem dumanlısiirtortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24