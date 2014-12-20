Ekrem Dumanlı'dan 'inlerine girdik' manşetine yanıt: Sen o in dediğin yere 50 kere geldin

14 Aralık operasyonu kapsamında 4 günlük gözaltı sonrasında bugün serbest bırakılen Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Star gazetesinin gözaltına alındıktan sonra attığı 'İnlerine girdik' başlığına yönelik olarak, "Nuh Albayrak gibi benim çok kadim bir dostum, beraber namaz kıldığım arkadaşım inlerine girdik diye başlık atmış. Eğer o atmışsa çok ayıp. Sen o in dediğin yere 50 kere geldin" diye konuştu.

Ekrem Dumanlı'nın Bugün TV'de Tarık Toros'a yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Adalet sarayı diye bir yer yapmışlar. Eksi yedi de insanları gece orada tutuyorlar. Ben o eksi yediyi sahurda gözaltına alınan polislerde görmüştüm. Kader bana dedi ki sen orada bir kal. Buradan da adalet sarayının yöneticilerine söylüyorum. Sarayda yaşayanların eksi yediyi unutması şart değil. Madem insanlar orada kalıyor. Oraya insan bir kalorifer koyar, insan oraya yatacak bir şey koyar. Emniyetteki nezarethane adliyedekinden çok çok iyiydi."

Kendisine yöneltilen suçlamalara da değinen Dumanlı, "Bana, Hidayet Bey'e silahlı terör örgütü suçlaması yapmak için insanların vicdanlarını, akıllarını kaybetmesi lazım. Bir yamuğumuz olmasa kimse görmese yamuklar görür. Bu iddiayı köşe yazısı olarak yazanların ahireti düşünmesini öneririm" dedi.

'İnlerine girdik' manşetine yanıt: O in dediğin yere 50 kere geldin

Dumanlı, gözaltına kararına yönelik Star gazetesinde atılan 'İnlerine girdik' başlığını ise "Nuh Albayrak gibi benim çok kadim bir dostum, beraber namaz kıldığım arkadaşım inlerine girdik diye başlık atmış. Eğer o atmışsa çok ayıp. Sen o in dediğin yere 50 kere geldin. Hocaefendiyi beraber ziyaret ettik. O Hasan Karakaya denen o adamda oradaydı. Nuh'ta oradaydı, Mustafa Karaalioğlu da oradaydı. Bülent Arınç'ın sözlerini hatırlayın. Şimdi ne oldu?" şeklinde konuştu.

'Dershane ile ilgili niye yazı yazdın?'

Savcının kendisine dershaneler konusunda neden yazı yazdığını da belirten Ekrem Dumanlı, "Savcının sorduğu sorular ortada. Bizim avukatların eline geçmeden yandaş medyanın eline geçmiş. Sordukları sorular absürt. Bana dershanelerle ilgili niye yazı yazdın? Ben üniversiteyi bitirdikten sonra dershanecilik yaptım. Bunu Tayyip Erdoğan'a yüz yüze söyledim. Dershaneler bu ülkede büyük bir boşluğu dolduruyor. Zengin çocukları zaten özel okulda okuyor. Fakir çocukları devlet okulunda okuyor. Bu fakir çocukları aldıkları dershane eğitimi ile arayı kapatıyorlar. Bu dershanecilik bir fırsat eşitliği. Bunu neden yazdınız diye sorumu olur kardeşim sana mı soracağım ne yazacağımı... Bana yayın dışında herhangi bir soru yok" dedi.