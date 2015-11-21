Ekrem Dumanlı Belarus'a mı kaçtı?

AKP hükümetine yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, hakkında yakalama kararı bulunan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yöentmeni Ekrem Dumanlı’nın Belarus’a kaçtığını iddia etti.



‘Paralel Yapı’nın “Belarus'da güçlü olduğunu” iddia eden Yeni Şafak ''Ekrem Dumanlı'nın yanı sıra firari savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın da, Belarus'ta olduğunu'' öne sürdü.

Gazete, haklarından yakalama kararı çıkarılmadan önce yurt eski savcıların “Almanya'da oldukları yönünde yapılan haberlerin de şaşırtmaca olabileceği” ifadelerine yer verdi.