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Ekonomi

Ekranlı banka kartı ilk kez Türkiye'de

MasterCard'ın ekranlı yeni nesil banka kartı dünyada ilk kez Türkiye'de TEB ile kullanıma sunulacak.

04 Haziran 2010 03:00

T24- MasterCard'ın ekranlı yeni nesil banka kartı dünyada ilk kez Türkiye'de TEB ile kullanıma sunulacak. MasterCard tarafından düzenlenen ''MasterCard Debit ve Prepaid Konferansı'' kapsamında tanıtılan yeni nesil ödeme kartı, Maestro e-ticaret kimlik denetleme işlevselliğiyle, temmuz ayında Türkiye pazarına girecek.


Yakın gelecekte yeni özellikler de eklenecek ekranlı kart, pazardaki ilk interaktif kart olması dolayısıyla, yeni nesil ödeme kartı olarak tanımlanıyor. Diğer ödeme kartlarıyla aynı işleve sahip bu kartta, küçük bir gösterge ekranı ve dokunmatik klavye bulunuyor. Kart sahibi numara ve yazıdan oluşan dinamik şifre, harcama limiti gibi bilgileri görsel ekran üzerinde görebiliyor. Bu sayede, kullanıcı internetten veya herhangi bir yerden alışveriş yaparken şifre istendiğinde kartının ekranına gelen şifreyi kullanabiliyor.


Kart sahipleri, bu durumda tek kullanımlık şifre için ekstra bir araca sahip olmak durumunda kalmazken, kart kullanıcısına daha fazla güvenlik sunuyor. Basit nakitsiz ödeme olanaklarına bir yenisini ekleyen kart, müşterilerin nakit yerine koymak için saydığı ''kullanım kolaylığı'', ''kontrol'' ve ''güvenlik'' özelliklerine sahip bulunuyor.
 

İsteyen müşteriler kartlarını değiştirebilecek


TEB Kartlı Ürünler Direktörü Bülent Ersöz, projenin üzerinde iki yıldır çalıştıklarını ifade ederek, ilk aşamada 50 bin adet ekranlı kart çıkaracaklarını ve isteyen müşterilerinin banka kartlarını, ekranlı kartla değiştireceklerini belirtti.Ekranlı kartın daha güvenilir olduğunun ve e-ticarette banka kartı kullanımında artış yaşanabileceğinin altını çizen Ersöz, kart fiyatının tek kullanımlık şifre üreten araçlardan daha pahalı olmayacağını açıkladı.
 

Gelecek boyutlar


MasterCard ve TEB, gelecekte ekranlı kartlara yeni boyutlar eklemeyi planlıyor. Bir sonraki ekranlı kart, kullanıcısına, hesap bakiyesi, dinamik şifre, sadakat noktaları bakiyesi, son yapılan işlemler, güncellenmiş kredi/harcama limiti ve güncel işlem miktarı gibi bilgilerini görme olanağı sağlayacak.


İnternet üzerinden kart kullanımı artarken, kart kullanıcıları 'online' banka kartı kullanımı için daha fazla erişim, kontrol ve güvenlik talep ediyor. Uzaktan kimlik doğrulama özelliği bu kartları, özellikle 'online' bankacılık veye 'online' alışveriş yapan kullanıcıların uzaktan online işlemlerini kolaylaştırmak için daha elverişli hale getiriyor.

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