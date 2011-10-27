Ekranlar Van için tek yürek



T24-Türk televizyon tarihinde dün gece bir ilke imza atıldı. 19 yayın kuruluşu, 7.2’lik depremle sarsılan Van’ın yaralarını sarmak için ortak bir yardım gecesi düzenlendi







Önceki gün Kanal D’nin başlattığı ardından atv’nin ortak yayın desteğinde bulunduğu “Van İçin Tek Yürek” kampanyasına dün Star TV, FOX, NTV, Kanaltürk, CNN Türk, Beyaz TV, TNT, A Haber de katıldı.

Ardından Radyo D, Radyo Moda ve CNN Türk Radyo da yardım gecesini dinleyicilerine ulaştıracaklarını açıkladı. Bu sayı yayın saatine kadar 19 yayın kuruluşuna kadar çıktı.





62 milyon TL





Kanallar ve radyolar 22.30’dan itibaren “Van İçin Tek Yürek” adlı yardım kampanyası programını canlı olarak aynı anda yayınladı. Kanal D ve atv’nin gece boyunca yayınlanan reklam kuşaklarından Van’a bağışlamak için iki kat fazla ücret alındı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da telefonla bağlanıp destek verdiği kampanyada gazetemizin baskıya girdiği saatlerde yapılan nakit ve SMS gelirlerin toplam tutarı 62 milyon TL’ye ulaşmıştı.





Nişantaşı’nın geliri Van’a





Nişantaşı’ndaki cafe ve restoranlar da Van’daki deprem felaketinin ardından büyük bir yardım kampanyası başlatan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e destek verdi. Bölgedeki cafe ve restoranların sahipleri dün 1 günlük gelirlerinin bir kısmını Vanlı depremzedelere bağışladı.





Ünlülerden yine konser





Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Enrico Macias ve Dany Brillant Van depremi için birçok Fransız şarkıcıyla bir araya gelip konser vermek istediğini açıkladı. Macias ve Brillant ünlü organizatör Erkan Özerman’ı arayarak 10 yıl önce Gölcük depreminde Olimpia’da 30 sanatçıyla beraber verdikleri konseri hatırlattı ve “O konserden elde edilen gelirle İzmit’e okul yaptırmıştık. Van için de bir araya gelebiliriz” dedi.