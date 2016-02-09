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Ekrandaki "PKK" yazısı THY uçağını boşalttı!

Yazının, Myanmar'daki VYPT (PKK) Pakokku Airport Putao havalimanının kodu olabileceğini belirtildi

09 Şubat 2016 17:09

Geçtiğimiz Ocak ayının ilk haftasında İstanbul'dan Jakarta'ya gidecek olan THY uçağının kokpitinde pilotların kullandığı Uçuş Yönetim Sistemi ekranına rota üzerinde olan Myanmar'daki Pakokku Airport Havalimanı'nın uluslararası kodu PKK harfleri görülünce, uçak boşatıldı ve yolcular başka bir uçakla gönderildi.

Radikal'de yer alan habere göre; Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Jakarta seferini yapacak uçağı, saat 01.20’de Atatürk Havalimanı'nda kalkmak üzere hazırlanmaya başladı. Uçağın kokpit ekibi, uçağı teslim aldığında uçuş bilgilerinin girildiği FMS (Flight Management System) ekranında “PKK” yazısını fark etti. Normalde bu ekrana güzergahtaki havalimanlarının kodunun düşmediğini ancak bir önceki seferde o bölgeden geçerken kalmış olabileceği tahmin edilmesine rağmen, bu harflerin ekranda görülmesi üzerine pilotlar, emniyet birimlerine haber verdi. Polis ekibi, yazıyı gördükten sonra inceleme yapmaları gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine yolcular uçaktan indirilerek terminale alındı. İncelemenin uzun süreceğinin bildirilmesi üzerine Jakarta yolcuları başka uçağa alındı. İstanbul–Jakarta seferi böylece bir saat 30 dakika gecikmeli olarak 02.45’te yapılabildi.


THY: Konu incelemede
 

THY yetkilileri olayın incelendiğini FMS ekranında çıkan PKK yazısının Jakarta yolu üzerinde Myanmar'daki VYPT (PKK) Pakokku Airport Putao havalimanının kodu olabileceğini belirttiler. Ancak bu tür rota üzerindeki havalimanları kodlarının FMS ekranında görünmeyeceğini, bölgeden geçerken ekrana düştüğünü belirttiler. Ekranda görünmesini de bir önceki seferden kalmış olabileceğini ve detaylı olarak hem THY teknik ve hem de emniyetteki uzman personelin incelemesinin devam ettiğini söylediler.

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