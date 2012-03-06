Koç Avrupa'yı göstererek, Türkiye'yi uyardı

T24 - Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Türkiye'deki sıkıntının, talebin iç piyasadan gelmesinden kaynaklandığını belirterek, ''Dolayısıyla bizim dış piyasadan talep gelecek şekilde ekonomiyi yeniden bir gözden geçirmemiz lazım'' dedi.

Koç Holding Şeref Başkanı ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, Cenevre Otomobil Fuarında Ford Avrupa CEO'su Stephen Odell ve Ford Motor Company Başkanı Alan Mulally ile Ford standını gezdi.

Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikasında üretilecek Tourneo Custom konseptini inceleyen ve araç önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Koç, Avrupa'da ekonomik durumun berbat olduğunu, ekonomik krizin ne zaman sona ereceğine ilişkin kimsenin bir bilgisi olmadığını söyledi.

Rahmi Koç, şöyle devam etti: ''Avrupa'nın ne olacağına Avrupa'nın liderleri karar vermediği sürece onlar da, biz de Ford da bilmiyoruz. Bütün bildiğimiz satışların yavaşlamış olması. Toplam 14 milyon satış öngörülüyor, belki ondan da aşağı gidebilir. Avrupa'da kapasite küçültmeleri lazım, ona da kimse cesaret edemiyor. Çünkü Avrupa'nın durumu ABD gibi değil. Bir günden bir güne kapatamıyorsanız, sosyal haklar var, işçi sendikaları var, hükümetler var, politika var. Sonunda seçimler var.

İhracatımızın yüzde 47'sini Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa'nın yavaşlaması Türkiye'nin ihracatının başka pazarlara dönmesi, ABD, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu pazarlarına dönüşü sağlıyor. Oraya dönmek için de yaptığın mamullerde bazı değişiklikler yapmak lazım. Çünkü oranın talebi Avrupa gibi değil. Avrupa daha sofistike, daha albenili, daha iyi yapılmış mallar istiyor. Oralarda da distribütör bulmanız, yedek parça göndermeniz, bakım yapmanız lazım. Öyle projektörü çevirir gibi bir günde olacak iş değil.''

'3 yılda 1,5 milyar dolarlık yatırım'

Koç, gelecek 3 yılda 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını belirterek, bunu da iki model olarak piyasaya sunacaklarını, bu modellerinden birinin Tourneo Custom olduğunu, bunu bu yıl piyasaya süreceklerini, diğer modelin de hazır olduğunda kamuoyuna açıklanacağını anlattı.

Bir gazetecinin ''Hükümet sizden yeni otomobil modeli de istiyor'' yorumuna ilişkin Koç, ''Hükümet otomobil ister. Kapasite, 320 binden 420 bine çıkıyor. Tabii ilave ettiğiniz 100 binin nerede satılacağı meselesi var. Bunun bir kısmı Türkiye'de satılacak, bir kısmını yurt dışına ihraç edeceğiz. İhraç dediğiniz zaman nasıl yapacağımızı o zaman oradaki piyasa şartlarına göre değerlendireceğiz'' cevabını verdi.

'Ekonomi yönetiminin en hassas karnı cari açık'

Rahmi Koç, ekonomi yönetiminin bugün en hassas karnının cari açık olduğuna işaret ederek, ''Cari açığı yavaş yavaş indirmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki sıkıntı talebin iç piyasadan gelmesi. Dış piyasadan gelmiyor talep. Dolayısıyla bizim dış piyasadan talep gelecek şekilde ekonomiyi yeniden bir gözden geçirmemiz lazım. Ona göre ihracatta katma değer veren yatırımlara öncelik vermemiz lazım. Sıfırdan başlayan yatırımlara ağırlık vermemiz lazım. İhracatımız ile ithalatımız arasındaki farkı azaltmak lazım. Bugün 1 dolarlık ihracat yapmak için, 1,30-1,40'lık ithalat yapmamız geliyor ki açık oradan geliyor. Onu bir şekilde tersine çevirmemiz lazım'' diye konuştu.