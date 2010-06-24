Ekonomiyi Bader Hoca'dan okuyun





T24 - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden H. Bader Arslan'ın T24'te dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin olarak kaleme aldığı analizler, piyasalardaki gelişmeleri önceden haber veren içeriğiyle yoğun bir ilgi görüyor.







Avrupa ülkelerinin dev borçları yüzünden büyük sorun yaşacaklarını 25 Eylül 2009'daki "Krizden Çıkış ve Borçlanma Sorunu" yazısında söyleyen Bader Arslan'ın, 15 Eylül tarihli "Dolardan Şikâyet Edenler Nerede?" başlıklı yazısında söylediklerinin aynısını, krizi önceden tahmin etmesiyle ün kazanan ekonomist Nouriel Roubini bir buçuk ay sonra, 3 Kasım 2009 günü Financial Times'daki

yazısında kaleme almıştı.



Yunanistan, İspanya ve Portekiz krizlerini ortaya çıkmadan haftalar önce kaleme alan, Yunanistan'a verileceği vaat edilen yardımların işe yaramayacağını ve son olarak IMF-Euro Bölgesi ortaklığı ile açıklanan 110 milyar euroluk kredi desteğinin sorunların çözümü için yeterli olmayacağını söyleyen yazarımızın öngörüleri birer birer gerçekleşiyor.





PİYASALAR





Arslan 25 Aralık 2009 tarihli yazısında, euro /dolar paritesinin birkaç içinde 1.34'e kadar ineceğini yazdığında parite 1.44'tü.







Bader Arslan'ın 25 Mart tarihli yazısında 1.34'e gerileyen paritede düşüşün devam edeceği vardı. 10 Haziran tarihli yazısında da, önceki gün açıklanan verilerle gelen olumlu havanın, piyasaların

haftalardır yaşadığı düşüş için bir mola olduğunu ve bir süre sonra gerilemenin devam edeceğini yazdı.



Arslan, T24'te 17 Haziran Perşembe günü yayımlanan yazısında, molanın bitmek üzere olduğunu ve piyasaların yeniden düşmeye başlayacağını yazdı. O günden beri borsalar düşüyor, Avrupa

ülkelerinin risk primleri artıyor, dolar yükseliyor.









ÇİN VE YUAN



Bader Arslan 12 Mart tarihli yazısında, Çin'in dış ticarette açık verebileceğini yazdıktan bir ay sonra Çin uzun yıllardan beri ilk kez dış ticaret açığı verdi.







Yazarımızın 13 Nisan tarihli yazısında, Çin'in ilk kez dış ticaret açığı verdiğini ve bu nedenle Çin'e yuanın değerlenmesine izin vermesi konusunda yapılan baskıların amacına ulaşamayabileceğini yazdı. Bu hafta sonu Çin sabit yuan politikasını gevşettiğini açıkladı, ama bugün Çinden gelen açıklamalar euro sabit kalırsa, yuanın dolara karşı yıl sonuna kadar sadece yüzde 3 değer kaybedebileceğine işaret etti. Yani euro değer kaybetmeye devam ederse, yuan da değer kaybedebilir.







ABD KONUT PİYASASI





Arslan 7 Ocak tarihli yazısında, ABD konut sektöründeki canlanmanın yapay bir hareket olduğunu, devlet desteği çekildiğinde konut satışları ve inşaat başlangıçlarının hızla gerileyeceğini yazmıştı. 16 ve 23 Haziran'da açıklanan veriler bu tahminleri doğruladığı gibi, ABD'de yeni konut satışları Mayıs ayında tarihin en düşük düzeyine indi.