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Ekonomi

Ekonomiye yeni Bretton Woods anlaşması gerekiyor

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, küresel finansal sistemin mimarisini yeniden oluşturmak için dünyanın yeni bir Bretton Woods anlaşmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

14 Ekim 2008 03:00

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, 21’incü yüzyılın amaçlarına uyabilecek küresel finansal sistemin mimarisini oluşturmak için dünyanın yeni Bretton Woods anlaşmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 1944’te ABD’nin New Hampshire eyaletinin bir beldesi olan Bretton Woods’da 44 ülkenin katılımıyla imzalanan anlaşmayla her ülkenin parasının değerinin, dolar esas alınarak saptanması kabul edildi. Dünya Bankası ve IMF’nin kurulmasına karar verildi. Brown, "Bazen, yıllar önce yapılması gereken şeyler, daha fazla ertelenemeyebilir. Şu anda küresel çağ için doğru yeni finansal mimariyi yaratmalıyız" diye konuştu. Brown’ın yorumu, hükümetinin Royal Bank of Scotland, HBOS ve Lloyds TSB için 37 milyar sterlinlik yeni bir kaynak ayırdığını açıklamasından sonra geldi.

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