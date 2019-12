-EKONOMİYE ''SEVGİLİLER GÜNÜ'' DOPİNGİ İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Yüzyıllardır dünyanın dört bir yanında kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli kampanyalar, ekonomiyi canlandırdı. Bankalardan havayolu şirketlerine, kuyumculardan çiçekçilere, internet sitelerine firmalar, yaptıkları indirimli kampanyalar veya sevgiliye özel paketlerle müşterilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. İş Bankası İnternet Şubesi üzerinden 14 Şubata kadar işlem gerçekleştiren müşteriler, ''İnternet Şubesi Sevgililer Günü Çekiliş Kampanyası''na katılacak. Müşteriler, kampanya dahilinde bir adet çekiliş hakkı kazanacak. Aynı gün içerisinde gerçekleştirilen mükerrer girişler ekstra çekiliş hakkı kazandırmazken; İnternet Şubesi'nden kredi kartı borç ödeme, tüketici kredisi borç ödeme, havale ve EFT yapan müşteriler ilave bir adet çekiliş hakkı kazanabilecek. Kampanya sonunda yapılacak çekilişle yüz şanslı İş Bankası İnternet Şubesi kullanıcısı, 500 lira yüklü MaxiPara Kart kazanacak. Gerek bireysel, gerekse ticari müşterilerin katılabileceği kampanya süresince her bir müşteri, en fazla kampanya gün sayısının 2 katı kadar çekiliş hakkı kazanabilecek. Çekiliş sonuçları 2 Martta Posta gazetesinde, ''www.isbank.com.tr'' ve ''www.kimkazandi.com'' internet adreslerinde ilan edilecek. Yapı Kredi İnternet Şubesi'ni 31 Ocak–14 Şubat tarihleri arasında kullanan müşteriler de Limango'dan hediye çeki kazanacak. Kullanıma hazır hale getirilen hediye çekleri 31 Marta kadar kullanılabilecek. -WORLD'DEN ÖZEL KAMPANYA- Yapı Kredi Worldcard, 14 Şubata kadar üç adet 100 liralık alışveriş yapan müşterilerine, Sevgililer Günü akşam yemeğinde 50 liraya kadar indirim imkanı sunuyor. World üyesi, giyim, ayakkabı, çok katlı mağaza, optik, kuyum, takı/aksesuar, kozmetik, bilgisayar, cep telefonu, iletişim, beyaz ve elektronik eşya sektörlerinden üç adet 100 liralık alışveriş yapan Yapı Kredi kredi kartı veya banka kartı sahipleri, kampanyaya katılma hakkına sahip oluyor. Kampanyaya katılan Yapı Kredi kredi kartı kullanıcılarının 14 Şubat akşamı 18.00-24.00 saatleri arasında istedikleri restoranda yapacakları harcamanın 50 liraya kadar olan kısmı indirim olarak ilk hesap özetlerine yansıtılacak. Kampanyaya Yapı Kredi banka kartları ile katılan kullanıcıların kazandıkları indirim tutarı ise 50 lira değerinde Worldpuan olarak kartlarına yüklenecek. Tüm Yapı Kredi kredi kartı sahiplerinin dahil olduğu kampanyadan yararlanmak isteyen kredi kartı müşterilerinin ASK yazıp bir boşluk bırakarak kartın son altı hanesini 3160'a kısa mesajla göndermeleri gerekiyor. -THY- Türk Hava Yolları (THY), ''Sevgililer Günü'' için sevgililere ve sevdikleriyle beraber uçmak isteyenlere özel bir promosyon kampanyası başlattı. İstanbul çıkışlı Avrupa, Türk cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ekonomi sınıfta bir kişi gidiş-dönüş (vergiler hariç) 199 avroya seyahat ederken, beraber yolculuk yapacağı ikinci kişi biletini sadece (vergiler hariç) bir avroya alabilecek. Ayrıca bu hatlarda business sınıfta seyahat etmek isteyen yolcular (vergiler hariç) 599 avroya, beraberindeki kişi de (vergiler hariç) bir avroya uçabilecek. Johannesburg, Capetown, Lagos, Adis Ababa, Nairobi, Entebbe, Darüsselam, Yeni Delhi, Mumbai, Karachi, Dakka, New York, Chicago, Washington, Toronto, Sao Paulo, Uzak Doğu (Tokyo, Osaka, Seul, Pekin, Şanghay, Hong Kong, Bangkok, Ho Chi Min, Singapur, Cakarta) noktalarına ise ekonomi sınıfta (vergiler hariç) 399 avroya bilet alan yolcuların birlikte seyahat edeceği ikinci kişi yine bir avroya seyahat edebilecek. Bu hatlarda comfort kabinde 599, business sınıfta seyahat etmek isteyen yolcular için ise ücret gidiş-dönüş 999 avro olacak. Türkiye'nin diğer noktalarından ve KKTC Ercan Havalimanı'ndan seyahat edecek yolcular 80 avro, Ankara ve İzmir'den seyahat edecek yolcular ise kişi başı 50 avro ilave ederek kampanyadan faydalanabilecek. 9-14 Şubat (dahil) 2010 tarihleri arasında başlayacak seyahatlerde uygulanacak kampanya, en çok 8 gün kalmak koşuluyla geçerli olacak. -TEK TAŞ PIRLANTA KAMPANYALARI- Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez hediyeleri arasında yer alan tek taş pırlanta yüzük satışı yapan kuyumcular da bugün için özel kampanyalar hazırladı. Asgold Coronet'in özel tasarladığı üç farklı kolyeye dönüşen akıllı tasarımı, 990 liradan satışa sunuluyor. Kolye, ilk bakışta tek modelmiş gibi görünen ancak fonksiyonelliği ile kalp kolye, tek taş efektli kolye ve içinde tek taş efekti olan kalpli kolye olmak üzere üç ayrı modelde kullanılabiliyor. Altınbaş, pırlantalı tüm ürünleri, vade farksız 12 taksit imkanıyla satmaya başladı. Jival ve Ariş, tek taş pırlanta yüzüklerde indirime gitti. Jival'de 1200 lira yerine pırlanta yüzükler, 699 liraya indirildi. Ariş'de ise yüzük fiyatları 299 liradan başlıyor. Favori de sevgilisine mesaj gönderenler arasından seçilecek kişilere takı hediye edecek. -TEKNOLOJİK ÜRÜNLER- Vestel, mağazalarında yeni açılan ''Bi Baksana'' köşesiyle Sevgililer Günü'nde sevgilisini en teknolojik hediyelerle mutlu etmek isteyenlere birbirinden farklı ve özel seçenekler sunuyor. Çalar saatli radyolardan evin her köşesinde IPod'daki müzikleri dinleme keyfi sunan iDock Wireless'a kadar pek çok fonksiyonel ürünü bir arada sunan ''Bi Baksana'' köşesinde, Sevgililer Günü için ideal hediye seçenekleri de yer alıyor. Arçelik de Sevgililer Günü için her sevgilinin seveceği küçük ev aletleri serisi olan ''Lal''i tüketicilerin beğenisine sundu. -SEVGİLİYE ÖZEL SAAT- Büyük kadranlı saat sektörlerinden TW Steel, daha önce üretilen ve büyük ilgi gören beyaz seramik bezeli modellerin ardından şimdi de ''Siyah Seramikli'' ürünleriyle özellikle Sevgililer Günü'ne özel modellerini piyasaya sunuyor. 45 ve 50 milimetre olarak iki farklı kasa boyutu bulunan ve siyah İtalyan derisinden üretilen kayışlara sahip olan saatler, TW Steel'in prestijli görünümüne sahip CEO serisinin en gelişmiş modellerinden. Sevgililer Günü'ne özgü, şık tasarımları hediye etmek isteyenler için 940-985 lira arasında değişen fiyatlarıyla siyah seramik TW Steel saatleri, TW STEEL'in tüm satış noktalarından ya da ''www.forumsaat.com.tr'' adresinden satın alınabilecek. -BİLLBOARD'DA İLAN-I AŞK- Vestel, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı ''www.ilanetaskini.com'' internet sitesinde, sevgililere aşklarını billboarda taşıma fırsatı sunuyor. 11 Şubat tarihine kadar ''www.ilanetaskini.com'' adresine girerek, sitede tanımlanmış özel grafik uygulamalarıyla sevdiği kişiye aşkını en iyi anlatacak tasarımı oluşturanlar, aşklarını billboard'a taşıma şansını yakalıyor. Site ziyaretçileri zemin, çerçeve, şekil, metin gibi sitede tanımlı grafik uygulamalarını kullanarak aşkını anlatan tasarımı yaptıktan sonra, billboardun asılmasını istedikleri şehri ve yeri seçiyor. Site ziyaretçilerinin oylarıyla belirlenecek tasarımlar 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Türkiye genelinde 41 ilde seçilmiş billboardlarda yerini alacak. ''İstanbul'da aşk başkadır!'' temasıyla yola çıkan Vimjo, Sevgililer Günü için özel bir sürpriz hazırladı. www.vimjo.com üzerinden 10 Şubat Perşembe günü saat 18.00'e kadar 150 lira ve üzeri alışveriş yapanlar, Taksim Meydanı, Taksim Gezi Parkı, Beşiktaş, Maçka, Mecidiyeköy, Ataşehir, Kadıköy ve Bakırköy Özgürlük Meydanları'ndaki dev ekranlardan aşkını İstanbul'a ilan edebilecek. İlan, 14 Şubat günü müşterinin belirlediği saatte yayınlanacak. -SEVGİLİNİZE KİTAP YAZIN- ''www.romantik-hediye.com'', sevgiliye 74,99 ile 149,99 liraya kitap yazabilme imkanı sunuyor. Kitap içerisinde yazarlar tarafından kişinin duyguları yorumlanıyor, cümlelerin arasına özel bilgiler de yerleştiriliyor. Tamamen kişiye özel hazırlanan kitap, en geç 5 iş günü içerisinde kargoya veriliyor. İnternet üzerinden çiçek siparişi alan sitelerin, Sevgililer Günü için özel hazırladığı kırmızı güllerden oluşan buketlerin fiyatları ise 24 ila 593 lira arasında değişiyor.