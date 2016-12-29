Ekonomiye güven en düşük seviyede

Türkiye'de ekonomik güven endeksi Aralık ayında, aylık bazda yüzde 18,5 değer kaybederek verinin tutulmaya başlandığı 2012 tarihinden bu yana en düşük seviyesi olan 70,5 seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekonomik güven endeksi, hem tüketicilerin hem de üreticilerin ekonomiye dair beklentilerini ölçümleyen bir veri.

Endeks Türkiye milli gelirinin yıllık bazda yüzde 1,8 daraldığı üçüncü çeyreğinde, yaklaşık yüzde 5,4 değer kazanmıştı.

Tüketici güven endeksi de Aralık'ta aylık bazda yüzde 8 gerileyerek, bugüne kadarki en sert aylık değer kaybını yaşadı.

Endeks 63,4 seviyesine düşerek, Ekim 2015'ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Her iki endekste de 100'ün üzerindeki değerler ekonomik faaliyete dair olumlu beklentiye işaret ediyor. Endeksin 100'ün altında kalması ise olumsuz beklenti anlamına geliyor.

Reuters haber ajansı, ekonomiye güveni en çok etkileyen konunun Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında yaşadığı değer kaybı olduğu yorumunu yaptı.

TL'nin Dolar'a karşı kaybı bu yıl yüzde 17'nin üzerinde.