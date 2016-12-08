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BBC Türkçe

Ekonomiye destek planı açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım, hükümetin aldığı ekonomik önlemleri ve teşvik programlarını açıkladı. 2017'den itibaren devreye girecek olan kararlar, istihdamın artırılmasını ve reel sektörün krediye erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

08 Aralık 2016 21:23

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomideki yavaşlamaya ve işsizlikteki artışa karşı alınacak olan önlemleri Ankara'da, ekonomiden sorumlu bakanların da katıldığı bir basın toplantısında açıkladı.

Açıklanan önlemler dört ana başlık altında toplanıyor:

"Üretimle ihracatla uğraşan sektörün sıkıntılarını biliyoruz" diyen Başbakan Binali Yıldırım, hükümet olarak yatırım yapan kesimlerin yanında olacaklarını ifade etti.

Firmaların nakit ihtiyacını gidermek adına kredi garanti fonuna 250 milyar liralık kefalet getirildi.

Başbakan Yıldırım, "Bu ne demektir? Piyasada KOBİ'ler büyük işletmeler ihracat işiyle uğraşanlar yani ekonomimizi ayakta tutan bütün sektörlere nakit sıkışıklığını giderecek ve işlerini düzene sokacak yeni bir kaynak oluşturuyoruz. Bugün 40 milyar (Lira) civarında sıkışıklığı olan firmaların, bunun çok çok üzerinde 250 milyar liralık yeni bir kredi hacmi getirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) yararlanabileceği bir diğer olanak ise geri ödemesiz krediler.

Alınan kararla, KOBİ'ler 36 ay vadeli ilk yılı geri ödemesiz 50 bin TL'ye kadar kedi imkanına erişecek.

Verilecek kredinin faiz yükünü ise kamu karşılayacak.

Bir diğer önlem ise Bankacılık Düzenleme ve Denetlemöe Kurumu (BDDK) tarafından alınıyor.

Bankaların, kullandırdıkları krediler için ayırdıkları karşılıkların oranı düşürülecek.

Bu yolla, bankaların elinde reel sektöre kredi olarak kullandırılabilecek ilave kaynak yaratılması hedefleniyor.

2017'de yapılacak imalata yönelik yatırım harcamaları için, yatırıma katkı oranı, yüzde 15 artırılacak. Kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.

2017'den itibaren, İnşaat projelerinde KDV'ye iade verilecek.

Hükümet, işgücü piyasasında alınacak tedbirlerle, 600 bin yeni istihdam yaratmayı da hedefliyor.

Reel sektörün desteklenmesi için atılan adımların maliyeti, bütçede yapılacak tasarruflarla karşılanacak.

Başbakan Yıldırım, "Kamuya gerekmedikçe yeni personel almayacağız, yeni bina almayacağız. Aynı işi biri de yapıyor öbürü de yapıyor, kurumlardan bunların önüne geçeceğiz" diye konuştu.

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