Ekonomistlerin ortak beklentisi 475 baz puanlık faiz artırımı; Kütahyalı: Bir kereye mahsus artırım olacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 19 Kasım Perşembe günü Naci Ağbal başkanlığında yapacağı ilk toplantı öncesinde Anadolu Ajansı’nın anketine katılan 27 ekonomistin tamamı politika faizinin artıralacağı öngörüsünde bulundu. Ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında değişiyor. Ortalama beklenti, Merkez Bankası’nın 475 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönünde.

"Tek seferlik olacak"

Öte yandan Ekim ayındaki Para Politikası Kurulu öncesinde faiz artırımı yapılmayacağını söyleyerek dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, bu sefer artırım yapılacağını ama bunun tek seferlik olacağını savundu. Berat Albayrak’ın ekonomi tezlerini savunan Kütahyalı sosyal medya paylaşımında, “19 Kasım yüksek faiz artışı sadece bir kereye mahsus olacak. Rezervleri doldurmak için. Berat Albayrak da tek seferlik artıştan yanaydı. Değerli TL değersiz bir ekonomi üretir’ doktrininden asla vazgeçmiş değilim” dedi.