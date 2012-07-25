Ekonomistlere göre Avrupa felekate sürükleniyor

Ekonomistlere göre Avrupa boyutları önceden kestirilemeyen bir felakete doğru yol alıyor. Çözüm içinse para ve finans sistemlerinde bir an önce köklü bir reforma gidilmesi şart.

New York merkezli Yeni Ekonomik Düşünce Enstitüsü'nün (INET) hazırladığı rapora göre "Avupa bir uyurgezer edasıyla boyutları tahmin bile edilemeyen bir felakete doğru sürükleniyor." 17 tanınmış ekonomi uzmanından oluşan ekibin hazırladığı raporda hükümetler olası bir çöküşü engellemek için bir an önce daha fazla gayret göstermeye çağırılıyor.

"Çıkmaz sokaktan geri dönüş - Krizden çıkmanın yolu" adını taşıyan raporda uzmanlar hükümetlere ortak para birimi euroya duyulan güveni yeniden sağlamak için para birliğindeki yapısal hataları giderme ve sistemi kurumsal anlamda yeniden biçimlendirme çağrısı yapıyor.

Uzmanlar borç krizinin aşılması içinse halihazırdaki borçların tüm Euro Bölgesi ülkeleri tarafından daha fazla sırtlanılması gerektiğini kaydediyor. Raporda krizden ancak Euro Bölgesi'nde yapısal bir değişim yaşandığına dair inandırıcı bir görünüm ortaya konduğu takdirde çıkılabileceği uyarısı yapılıyor. (Deutsche Welle Türkçe)