T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ekonomistlere göre Avrupa felekate sürükleniyor

Yeni Ekonomik Düşünce Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre "Avupa bir uyurgezer edasıyla boyutları tahmin bile edilemeyen bir felakete doğru sürükleniyor

25 Temmuz 2012 17:05

Ekonomistlere göre Avrupa boyutları önceden kestirilemeyen bir felakete doğru yol alıyor. Çözüm içinse para ve finans sistemlerinde bir an önce köklü bir reforma gidilmesi şart.

New York merkezli Yeni Ekonomik Düşünce Enstitüsü'nün (INET) hazırladığı rapora göre "Avupa bir uyurgezer edasıyla boyutları tahmin bile edilemeyen bir felakete doğru sürükleniyor." 17 tanınmış ekonomi uzmanından oluşan ekibin hazırladığı raporda hükümetler olası bir çöküşü engellemek için bir an önce daha fazla gayret göstermeye çağırılıyor.

"Çıkmaz sokaktan geri dönüş - Krizden çıkmanın yolu" adını taşıyan raporda uzmanlar hükümetlere ortak para birimi euroya duyulan güveni yeniden sağlamak için para birliğindeki yapısal hataları giderme ve sistemi kurumsal anlamda yeniden biçimlendirme çağrısı yapıyor.

Uzmanlar borç krizinin aşılması içinse halihazırdaki borçların tüm Euro Bölgesi ülkeleri tarafından daha fazla sırtlanılması gerektiğini kaydediyor. Raporda krizden ancak Euro Bölgesi'nde yapısal bir değişim yaşandığına dair inandırıcı bir görünüm ortaya konduğu takdirde çıkılabileceği uyarısı yapılıyor. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

Euro BölgesikrizekonomiAvrupauzman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24