Ekonomistlerden tepki: İstihdam edilenlerin sayısı 1.2 milyon kişi azalırken işsizlik nasıl düşer?

İşsizliğin Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 gerileyerek yüzde 13.5'e düştüğünü açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aynı dönemde işgücünün de 2019'a göre 1 milyon 622 bin kişi azalarak 31 milyon 491 bin kişiye, işgücüne katılma oranının ise 3.5 puanlık azalış ile yüzde 50.3'e indiğini bildirmesi tartışma yarattı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da istihdam edilenlerin, yani bir işte çalışanların sayısı Temmuz'da 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263 bin kişiye indi. Temmuz'da istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe 761 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 114 bin kişi arttı.

Ekonomistlerden tepki



Ekonomist Fatih Sezer sosyal medya paylaşımında, "Çalışma çağındaki nüfus 1,1 milyon artıyor, çalışan 1,2 milyon azalıyor, ama işsizlik düşüyor!" derken, Atilla Yeşilada ironik bir yorum yaptı: "Türkiye'de işsizlik yoktur, ayda 10 bin TL maaşı beğenmeyen tembel, AKP'ye oy vermeyen asalak bir kitle vardır."

İktisatçı Atilla Çifter ise işsizlik verisine dair tartışmalarla ilgili şöyle dedi:

"İşgücündeki azalma 2.235 milyon ile işsizlikteki azalma 573 bin. Enflasyon kişiye göre, örneklem alınan yerlere göre epey değişebileceği için o kısım tartışmalı. Ama istihdam verilerinin artık analiz edilecek bir tarafı kalmadı."