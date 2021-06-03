Atilla Yeşilada: Enflasyon da kapatıldı, yaz boyunca tam kapanma uygularsak sıfırlayabiliriz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. TÜFE 7 aylık artış sürecinin devam etmesinden sonra Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 16,59 oranında gerçekleşerek, bir önceki aya göre geriledi. Pek çok ekonomistin beklentisi ise Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 17,25 olacağı yönündeydi.

TÜFE bir önceki ay olan Nisan'da 17,14 olarak hesaplanmıştı. Ekonomistler açıklanan verilerin ardından sosyal medya hesapları üzerinden TÜİK verimlerini yorumladı. Uzmanların yorumları şöyle:

Dr. Mahfi Eğilmez: TÜİK'e göre Mayıs ayı enflasyonu (TÜFE) yüzde 0,89, ENAGroup'a göre 3,94. TÜİK'e göre 12 aylık enflasyon son bir ayda yüzde 17,14'den yüzde16,59'a gerilemiş. Mayıs ayında TL'nin dış değer kaybı yüzde 2,5.

Ekonomist Atilla Yeşilada: İlk enflasyon yorumu: Enflasyon da "kapatıldı". Eğer yaz boyunca tam kapanma uygularsak, sıfıra çekebiliriz.

Prof. Dr. Harun Öztürkler: Tüketim yüzde 7,4 artsın, ekonomi yüzde 7 büyüsün, maliyetler yüzde 38.33 artsın, ama tüketici enflasyonu azalsın. TÜİK diyor ki; bizim üreticiler babalarının hayrına çalışıyor. Zararlarını da hükümet destekleri ile karşılıyoruz.

Dr. Murat Kubilay: TÜİK'e göre dahi; 1 aylık enflasyon: yüzde 0,89 12 aylık enflasyon: yüzde 16,59 18 yıllık enflasyon: yüzde 481,7 2003 başındaki 100 TL'nin bugünkü değeri: 17,2 2003 başındaki 100 TL'nin satın alma gücü kaybı: yüzde 82,8

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez: Tüketici fiyatları yüzde 1 bile artmadı diyen TÜİK, sanayicinin fiyatları (ÜFE) Mayıs'ta yüzde 4 e yakın arttı ve yıllığı yüzde 38'i geçti diyor. Sanayici enflasyonu 38,5, tüketici enflasyonu 16,5. Arada 22 puanlık makas var. Sanayicinin etiketi, eninde sonunda tezgaha gelir TÜFE yüzde 20'yi bulur.