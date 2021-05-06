Ekonomistlerden faiz değerlendirmesi | Özgür Demirtaş: Faiz enflasyonun sebebiyse hodri meydan, indirin faizleri 10 puan

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'da sabit tutmasını yorumladı. Ekonomistlerin sosyal medyadaki değerlendirmeleri şöyle:

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: "Faiz enflasyonun sebebidir' gibi ciddiyetsiz, vasat bir görüşe karşı: Eğer bu görüşünüze güveniyorsanız HODRİ MEYDAN indirin faizleri 10 puan demiştim. Ağbal görevden alınalı 2 ay oldu. Ama çıt yok. Demek ki kendi dediklerine kendileri de inanmıyor! İnanıyorsanız HODRİ MEYDAN."

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara: "Oyunu gol atmak değil gol yememek üzerine kuruyorsanız en iyi ihtimalle berabere kalabilirsiniz."

Eski TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Özatay: "PPK: '% 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi ... enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir' %5'e ulaşınca eksi reel faiz mi olacak? Enflasyonun üzerinde faiz? Ne kadar üzerinde? 0.1? 2? Hangi enflasyonun üzerinde? Cari? TCMB tahmini? Piyasa beklentisi?"

Finansal Piyasalar Yöneticisi İris Cibre: "Pas geçti! Bu saatten sonra artık arttırma ihtimali de politik olarak olmayacak gibi görünüyor. Hakkımızda hayırlısı".

Prof. Dr. Emre Alkin: "TCMB beklediğimiz gibi karar verdi. Ancak, enflasyon yükselmeye devam ettikçe pas geçmek bir çare olmayacak."

Ekonomist Uğur Gürses: "Duruşunun "sıkı" olmadığını biliyor, o yüzden 'sıkı duruşun korunması' metinden çıkarılmaya devam..."

Garanti Yatırım Direktörü Tufan Cömert: "TCMB metninde artık “sıkı” sözcüğü hiç yer almıyor."

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