Ekonomistler TCMB'nin yarın açıklayacağı politika faizinde artış bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 75 baz puan ve üzerinde artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistler faiz artırımı olmazsa piyasalarda yeni bir satış dalgasının yaşanabileceğini söylüyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık, “Merkez Bankası nisan-haziran aylarında 5 puanlık güçlü faiz artışı yapmış olmakla birlikte, enflasyon görünümünün bu kararlar alınırken öngörülenden bile daha kötü olduğunu düşünüyorum ve bu doğrultuda da PPK toplantısında 75-100 baz puanlık daha artırım olacağını düşünüyorum” dedi.

Endişeler hiç olmadığı kadar yoğun

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise son dönemde yatırımcılar nezdinde, Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllarda birikmiş sorunlarına orta vadede çözüm getirebilecek politikaların oluşturulup oluşturulamayacağına, daha kısa vadede ise TCMB’nin bağımsız ve piyasa dinamiklerinin gerektirdiği adımları atıp atamayacağına dair endişelerin hiç olmadığı kadar yoğunlaştığını söyledi.



Bu anlamda, yarınki toplantının ekonomi yönetimine dair güvenin sağlanması yolunda çok kritik olacağını ve yatırımcı gözünde adeta bir turnusol kağıdı işlevi göreceğini belirten Kanlı, temmuz ayında çok endişe verici biçimde bozulan enflasyon görünümü ve piyasalardaki güven kaybının TCMB’nin en az 100 baz puanlık faiz artışını gerekli kıldığını savundu.



Kanlı, nitekim TCMB’nin de son enflasyon değerlendirme raporunda bozulan enflasyon görünümüne vurgu yaptığını hatırlatarak, “Bu çerçevede, TCMB’den 100 baz puan ve belki biraz daha fazla bir faiz artışı bekliyorum. Bu yapıldığı takdirde, yatırımcının para politikası ve TL’ye dair endişeleri azalabilir. TL ve finansal piyasalarda olumlu görünüm ortaya çıkabilir. Ancak diğer taraftan, piyasa beklentilerine cevap verilememesi halinde piyasalarda yeni bir satış dalgasının gelmesi çok olası. Böyle bir durumda, daha sonraki süreçte daha yüksek miktarda faiz artışına gidilmesi de zorunlu hale gelebilir” ifadelerini kullandı.

"Ölçülü bir artırım bekliyoruz"

İş Portföy Makroekonomik Araştırma Bölüm Yönetmeni Hande Şekerci de Merkez Bankası’nın Beklenti Anketi’ne göre yıllık enflasyonun haziran ayında ulaştığı yüzde 15,4 seviyesinden temmuz ayında yüzde 16,2’ye yükselmesinin beklendiğini söyledi.



Şekerci, Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerinin çıpalanması konusuna önem verdiğini ve 24 Temmuz’da politika faizinde 75 baz puanlık faiz artırımı yapacağını düşündüğünü dile getirdi. Şekerci, şunları kaydetti:



“Daha yüksek bir artırımın, Merkez Bankası’nın son 3 ayda yaptığı güçlü sıkılaşmanın ardından halihazırda yavaşlama sinyalleri veren ekonomi ve kurun da etkisiyle kredi dönüşlerinde zorluklar yaşayan firmalar açısından görünümü zorlaştırabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada, Merkez Bankası’nın artırım konusunda ölçülü olabileceğini düşünmekle birlikte, maliye politikasından da sıkılaşma tedbirleriyle destek gerektiğini düşünüyoruz.”