Ekonomistler OVP'yi 'iyimser' buldu: 2022 için tek haneli enflasyon hedefinin tutturulması zor

Ekonomistler ve bankacılar, önümüzdeki üç yıla ilişkin ekonomik tahminleri içeren, büyüme odaklı Orta Vadeli Programı'ndaki (OVP) enflasyon tahminlerinin, önceki programa göre oldukça yukarıda olmasına rağmen mevcut koşullara göre "fazla iyimser" buldu. Dünya'nın haberine göre ekonomistler, 2022 için tek haneli enflasyon tutturulması zor bir hedef olduğunu söylüyor.

OVP'de 2022-2024 arasında yüzde 5-5.5 büyüme öngörülürken, enflasyonun ise 2022'den itibaren tek haneye geriledikten sonra takip eden yıllarda daha da düşüş göstermesi bekleniyor. Program boyunca, cari açığın GSYH'ya oranında yüzde 1'e doğru belirgin düşüş de öngörülüyor.

OVP'de enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16.2, 2022'de yüzde 9.8, 2023'te yüzde 8, 2024 yılında yüzde 7.6 olması bekleniyor. "Yeni Ekonomi Programı" adı ile 2020 sonbaharda açıklanan tahminlerde enflasyon, 2021 için yüzde 8, 2022 için ise yüzde 6 görünüyordu.

"Tek haneli enflasyon için ‘sıkı duruş’ şart"

Bankacılara göre, enflasyon için yapılmış olan yukarı revizyonlar, bir önceki döneme göre iki kata ulaşan tahminlerden sapmayı bu dönemde azaltacak. Siyasilerin düşük faiz istekliliğinden kaynaklanan kararların ne olacağını kaygıyla izleyen bankacılar, tek haneli enflasyon için önümüzdeki yıl ilk çeyrek sonuna kadar sıkı para politikası ve bu politikalara siyasi desteğe ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. OVP'de enflasyonun "uygulanacak etkin para ve maliye politikaları ile üretim ve verimlilik artışı kanalı ile" tek önümüzdeki yıl haneye 2024'te yüzde 7.6'ya düşürüleceği belirtildi.

"OVP maça 1-0 yenik başlamış durumda"

Istanbul Analytics'ten Güldem Atabay, geçmiş program olan YEP'in tahminlerinin "alay konusu" olduğunu belirterek, bu programın "enflasyon tarafında daha gerçekçi görünen beklentilerine ulaşmak acaba mümkün olur mu?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "Sene sonunda yüzde 18'in altı TÜFE enflasyonu zor görünüyor. Fed'in (ABD Merkez Bankası) para politikasını değiştirmeye başlayacağı 2022'de ne TL'nin istikrarlı kalması beklenebilir, ne de enflasyonun tek haneye düşmesi. Enflasyon açısından bakınca OVP maça 1-0 yenik başlamış durumda."

OVP'ye göre büyümenin 2021'de yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024 yıllarında yüzde 5.5 olması bekleniyor.

"Büyüme, enflasyona göre önceliklendirildi"

Bankacıların hesaplamalarına göre OVP'de ortalama dolar/TL için 2021 öngörüsü 8.3, 2022 için 9.3 , 2023 için 9.8 ve 2024 için 10.3 oldu. Bu değerler OVP'de açıklanmıyor ancak tahminlerden hesaplanabiliyor.

BGC Partners ise bu sabah yayımladığı notta OVP tahminlerinin büyük bölümünü makul olduğu, en iyimser beklentisinin ise tek haneli enflasyona düşüş olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "OVP bir kez daha bize hükümetin büyümeyi enflasyona göre önceliklendirdiğini gösteriyor" denildi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi ise, "Enflasyon tahminlerini çok iyimser buluyoruz. Önümüzdeki yıl tek haneli enflasyona ulaşmak için 2022 ilk çeyrek sonuna kadar belki de daha uzun süre sıkı para politikası gerekebilir. TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) son mesajları ve siyasilerin açıklamaları uzun süre sıkı para politikasının sürdürüleceği yönünde değil" dedi ve ekledi:

"Bu nedenle önümüzdeki yıl için tek haneli enflasyon çok zor. Faizler önümüzdeki 5-6 ay sabit tutulabilirse 2022 sonunda enflasyon ancak tek haneye yaklaşabilir. Bizim beklentimiz enflasyonun önümüzdeki yıl sonunda yüzde 12'nin aşağısında oluşmayacağı yönünde."